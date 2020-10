‘No revisó bien la pistola’

Chihuahua– Un video musical para un rapero local era lo que alrededor de 15 jóvenes grababan en la granja donde fue asesinada Areline Martínez.

Según testigos del hecho, se trató de un accidente, pues una bala se dejó en la recámara del arma calibre .45, de uso exclusivo del Ejército, con la que se grababa el video. A ésta ya se le había quitado el cargador, pero la bala restante se detonó al momento de que en la grabación accionaron el gatillo, matando a la mujer. Posteriormente todos huyeron de la escena a excepción del encargado de la vivienda y un amigo de la joven.

“Llegaron entre 14 ó 15 personas, no era una fiesta, sino que uno de ellos, que yo conozco, me pidió el lugar para grabar un video. Yo aquí me quedé y aquí estaba viendo. Era un video de raperos, como si fuera un secuestro según ellos. Traían una cámara, pero son fanáticos, ellos no andaban ni borrachos ni drogados, ni nada. Fue un accidente, el que traía la pistola le sacó el cargador, pero no checó bien que le quedó esa bala”, detalló uno de los testigos.

Afirmó que él sólo conocía a uno de los involucrados, quien le pidió prestado el lugar.

Narró que el lugar se encontraba en total oscuridad, sólo iluminado por las luces de la camioneta Escalade, gris, en la que iban los jóvenes, todos de entre 20 y 25 años.

Dentro de la granja había un sillón viejo, un automóvil descompuesto, lo que les gustó a ellos para hacer la escena de un secuestro, según comentó. Sin embargo, el cuerpo de Areline, que se desangraba, quedó sobre el sillón hasta que minutos más tarde llegó la Fiscalía para recabar las evidencias de la escena, que ya habían abandonado; no obstante, la FGE aseguró que tienen identificados a los involucrados.