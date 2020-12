A favor regidor de apertura de gimnasios con medidas sanitarias

El Diario

Chihuahua, Chih.- El abrir los gimnasios de una forma segura con medidas sanitarias contribuye al fortalecimiento de la salud frente a la actual pandemia de Coronavirus (Covid-19), comentó el presidente de la Comisión de Ecología en el Ayuntamiento, Juan Pablo Ríos Prieto, quien gracias a una vida saludable y de ejercicio, logró salir delante de la enfermedad sin tener síntomas tan fuertes como otros casos.

Reconoció que todos están propensos a contraer el virus, pero está comprobado que una buena alimentación, buena salud, el tener actividad física, contribuye a tener mejores defensas en caso de infectarse, razón por la que es necesario que es urgente que Gobierno del Estado se pronuncie en relación a la situación de los gimnasios

“Tuve casi 12 días con Covid, pero no me impactó tan fuerte como a otras personas que han recaído y lamentablemente algunos que han fallecido. Ya pasé por esa situación, pero creo que el ejercicio es factor clave para que no pegue tan fuerte. Si se abren con medidas muy bien estructuradas, seguras y sanitizadas, sería ideal para fortalecer la salud”, comentó el representante del Partido Verde Ecologista de México.

Añadió que se suma a la solicitud hecha por el diputado de su mismo partido, Alejandro Gloria, que recientemente hizo la propuesta. Debido a que estos centros deportivos contribuyen al fortalecimiento de la salud de sus usuarios y sin duda con un plan sólido si es posible garantizar las medidas de protección que establece el semáforo epidemiológico del Estado.

El exhorto que promueve el legislador para el Gobierno del Estado, es que escuche las bases y los protocolos mediante los cuales puede seguir fomentando el deporte y la salud de las personas, sin ser un revés en el avance de la pandemia; el diálogo es la solución.

Es difícil evitar los prejuicios, pero propuestas como “Gimnasio Seguro” que contemplan una serie de medidas que garantizan la salud de los usuarios, propician una reapertura sostenida de gimnasios y centros deportivos en pro de las personas de nuestro estado.