'No habrá aumento de tarifa de transporte'

Chihuahua, Chih.- El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, negó que tras la llegada de los nuevos camiones habría un incremento a la tarifa del transporte público para las Rutas BRT. Fueron miembros de agrupaciones como Retén Ciudadano quienes previamente hicieron este señalamiento

“Es falso. Hay que ser muy responsables, yo haría un llamado a integrantes de Retén Ciudadano a que no difundan información falsa. No hay planes para aumentar la tarifa, se hizo un cálculo para la actualización que se hizo hace una año y no se tiene en puerta un nuevo aumento de la tarifa”, puntualizó.

En dicho sentido el funcionario consideró que hay temas de mayor preocupación que sí son una realidad como lo es, mencionó, el incremento de la tarifa eléctrica sin que sólo el estado de Chihuahua en la región Norte no reciba un subsidio por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

“Chihuahua sigue abandonado en esos términos y con el clima extremo que tenemos en el estado, tanto en tiempo de calor como en tiempo de frío creo que los chihuahuenses merecemos un mejor trato de la federación.

Mejor que nos ayuden y que Retén Ciudadano se comprometa con la ciudadanía, no sólo difundan información falsa sobre la tarifa del autotransporte y que nos ayuden a presionar al gobierno federal para un mejor trato y una mejor tarifa eléctrica, en el gas y que nos regresen la gasolina al precio que hace años se indicó que debería tener”, expresó.

La nuevas unidades de transporte La nuevas unidades de transporte

Sobre las nuevas unidades de transporte que llegaron el día de ayer señaló que el primer lote estará destinado a Ciudad Juárez y sobre la demora enfatizó que: “Las cosas se tienen que hacer bien, estamos viendo ahorita el descarrilamiento del Tren Maya. Por eso nosotros estamos en un proceso de capacitación a choferes para que se familiaricen con este nuevo tipo de autobuses y con esta nueva tecnología que incorporan las nuevas unidades. Una vez que estemos listos empezaremos las pruebas de una primera etapa preoperativa en la BRT 2 de Juárez para que también la ciudadanía se familiarice con el servicio que vayamos ajustando aforos, afluencias de los propios autobuses y en el mediano plazo todos nos sintamos satisfechos de que lo que hicimos lo hicimos bien y no presente fallas por una lógica de carácter político y no de carácter administrativo o técnico como lo es la prestación del servicio de transporte”, finalizó.