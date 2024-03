Descartan aumento en tarifa de transporte

Chihuahua—El secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, negó que tras la llegada de los nuevos camiones habría un incremento a la tarifa del transporte público para las Rutas BRT. Fueron miembros de agrupaciones como Retén Ciudadano quienes previamente hicieron este señalamiento

“Es falso. Hay que ser muy responsables, yo haría un llamado a integrantes de Retén Ciudadano a que no difundan información falsa. No hay planes para aumentar la tarifa, se hizo un cálculo para la actualización que se hizo hace una año y no se tiene en puerta un nuevo aumento de la tarifa”, puntualizó.

En dicho sentido el funcionario consideró que hay temas de mayor preocupación que sí son una realidad como lo es, mencionó, el incremento de la tarifa eléctrica donde sólo el estado de Chihuahua en la región Norte no recibirá un subsidio por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

“Chihuahua sigue abandonado en esos términos y con el clima extremo que tenemos en el estado, tanto en tiempo de calor como en tiempo de frío creo que los chihuahuenses merecemos un mejor trato de la federación. Mejor que nos ayuden y que Retén Ciudadano se comprometa con la ciudadanía, no sólo difundan información falsa sobre la tarifa del autotransporte y que nos ayuden a presionar al Gobierno federal para un mejor trato y una mejor tarifa eléctrica, en el gas y que nos regresen la gasolina al precio que hace años se indicó que debería tener”, expresó.

Buscan amparo

Al menos 75 transportistas buscan la protección del amparo contra la cancelación de sus concesiones, dio a conocer Alberto Martínez, subsecretario de Transporte de Ciudad Juárez.

A casi ya un año que el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, informara que cancelarían 234 concesiones de transporte público en Ciudad Juárez, siguen funcionando.

De acuerdo con el subsecretario de Transporte, se trata de concesiones notificadas para su cancelación de líneas como Ruta 2 Lázaro, 3–A, 3–B, Oriente–Poniente y Valle de Juárez que no prestaban el servicio o con adeudos históricos.

Según datos periodísticos en enero el secretario de Gobierno estatal informó que “los acuerdos de cancelación y están entregados a la Subsecretaría; luego se mandaron a la Dirección de Transporte y mencionó que ya 197 han sido notificados y el procedimiento de cancelación va en curso”, detalló De la Peña.

Dijo que, en el caso de las notificaciones faltantes, no se ha podido localizar a sus titulares debido a que “mucha gente nunca tuvo oportunidad o no hizo el proceso de regularizar su domicilio”.

Explicó que, a partir de que son notificados, los titulares de esas concesiones tienen 15 días hábiles para responder alegatos.

Después de ese período, en el supuesto de que se llegara el término del plazo, el titular puede incluso ampararse ante el acuerdo de cancelación.

En Juárez existen 891 concesiones que están vigentes, de las cuales únicamente están en operación 412, que representan el 46 por ciento del total. En este sentido, están en proceso de cancelación definitiva 234 y el resto se buscará la forma de reactivarlas, de acuerdo con declaraciones del funcionario de la dependencia de Transporte.

Sin embargo, el procedimiento se suspendió porque los implicados han buscado la protección de la ley bajo el procedimiento de amparo, lo cual imposibilita la cancelación, refirió el titular de transporte quien además agregó que, “el hecho de que la Subsecretaría emita el acuerdo de cancelación no implica que el proceso esté cubierto”. Recordó que en 2020 hubo muchos acuerdos de cancelación y siguen los amparos.

Añadió que su personal está abocado al BRT y que por ello no ha podido finalizar los procesos de cancelación de las concesiones, debido a que los agentes de Transporte deben estar monitoreando las estaciones para que no sean vandalizadas. (Con información de David Ceniceros)