Atacar a AMLO sería darme un balazo en el pie: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos desmintió haber patrocinado una campaña sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo denunció Morena.

“Hacer eso es darme un balazo en el pie como gobernadora”, sentenció la mandataria estatal, quien reconoció que “puede haber diferencias, pero nunca me he metido personalmente con él, ni he hecho un comentario adverso”.

Los señalamientos fueron realizados durante la ‘mañanera’ del pasado miércoles, cuando la encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras”, Ana Elizabeth García Vilchis, acusó a la administración de Campos de financiar páginas de Facebook para difundir narrativas de ataque en contra del Gobierno de la República.

La administración estatal se pronunció ese mismo día a través de un comunicado en el que negó que hubiera una campaña contra el presidente de México.

Apuntó que si bien se tienen diferencias ideológicas, “el Gobierno del Estado y la gobernadora han mantenido un respeto irrestricto a la investidura presidencial, por lo que sería un contrasentido el organizar estrategias para desprestigiar al presidente de la República”.

Por llegar, camiones de BRT

En su visita a Juárez, la gobernadora adelantó que están por llegar al país los camiones faltantes para el BRT de esta ciudad.

“Están por llegar de Colombia porque se terminaron de ensamblar por allá”. Señaló que en los próximos días se espera estar en condiciones de recibir las unidades.

Dijo que todos los trámites, permisos y licencias están en orden y espera no tener ningún problema con las aduanas federales.

Con relación a las manifestaciones en contra del BRT por parte del grupo “Ciudadanos Comprometidos con Juárez”, quienes reclaman que el sistema de transporte masivo “más que estar sirviendo es un estorbo”, Campos respondió que está consciente que se han generado molestias e incomodidades por los trabajos que se están realizando a los paraderos y tramos del BRT.

Señaló que la demora en los trabajos se debe a que “nos heredaron un mugrero, que es más difícil arreglar lo que nos dejaron que haberlo tirado desde un principio”.

Si se hubiera cancelado el proyecto BRT le costaría al erario estatal más de 300 millones de pesos “porque ese dinero se lo dio el Gobierno federal al Gobierno anterior para construir el BRT, entonces hubiéramos tenido que regresárselo con sanciones”.

Sobre las unidades del BRT adelantó que con las modernizaciones que tienen son las mejores del país.

Dijo que otros gobernadores también adquirieron este tipo de unidades, pero que las destinadas a Juárez cuentan con una mayor tecnología.

“Mis colegas gobernadores compraron este tipo de camiones pero los nuestros son los más recientes, traen GPS, botón de pánico, traen mucha seguridad sobre todo para las mujeres juarenses. El servicio del BRT va a ser un servicio de calidad. Se van a poner celosos los chihuahuitas”, externó la mandataria.

dceniceros@redaccion.diario.com.mx