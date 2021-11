'No había un acuerdo para adelantar el aguinaldo a sindicalizados de Salud'

Chihuahua.— Era una posibilidad el adelanto del aguinaldo para los sindicalizados del sector Salud en el estado de Chihuahua, sin embargo, no había un acuerdo establecido por lo cual no se hizo el depósito del recurso y no hubo pago, comentó Pablo Serna Molina, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSA) Sección 52.

El líder sindical mencionó que tuvo un acercamiento con la autoridad del estado en el mes de octubre, para buscar una posibilidad de que se les adelantara el aguinaldo antes del “Buen Fin”, pero no hubo un compromiso para que se cumpliera.

En este sentido, dijo que informó a los agremiados al Sindicado estas condiciones, sin asegurar que era un hecho dicho adelanto, debido a que dependían de la Federación porque son quienes hacen el depósito del recurso y hasta la fecha no lo han hecho.

Mencionó que las autoridades han señalado en diversas ocasiones que tienen hasta el día 15 para hacer el pago de aguinaldos, pero en esta ocasión afirmaron que realizarán un esfuerzo para hacerlo antes, pero sin comprometerse debido a que dependen del depósito de la federación.

Lo anterior, tras la polémica generada en redes sociales de la SNTSA Sección 52, cuando se dio a conocer a todos sus agremiados y agremiadas, que no será posible que se les deposite la primera parte del aguinaldo en la quincena del 15 de noviembre, tal y como se les había planteado hace un mes.

Por lo cual el líder sindical, Pablo Serna, aclaró que la federación anunció el depósito adelantado de los aguinaldos a los sindicalizados, sin embargo no fue así y ahora estarán a la espera para cuando sea entregada esta prestación.

Mencionó que no se está violentando la ley, ya que se tiene hasta el 15 de noviembre para realizar el pago, pero desafortunadamente no se adelantó como se quisiera tener y aunque se depositara estos días sería complicado que llegara el aguinaldo en las próximas quincenas, debido al trabajo administrativo para armar la nómina.