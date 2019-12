No chivos expiatorios, exige LeBaron al Senado

Ciudad Juárez— En la detención de los posibles asesinos de nueve integrantes de su comunidad “no puede haber chivos expiatorios”, reclamó Adrián LeBaron al pedir la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ayer durante su visita al Senado de la República.

“En el combate a la violencia y al crimen organizado no podemos dejar que paguen justos por pecadores, así que es imperativo que la CNDH esté al tanto de cada arresto o privación de la libertad que se haga. No puede haber tortura, no pueden haber chivos expiatorios, todo debe ser transparente”, dijo el padre y abuelo de cinco de las nueve víctimas que fueron asesinadas hace un mes en la Sierra entre Sonora y Chihuahua.

Luego de la protesta de familiares de dos de los detenidos –Héctor Mario Hernández Herrera, “El Mayo”, y Luis Manuel Hernández Herrera, “Meño”– como presuntos implicados en el caso donde fueron acribilladas 17 personas, Adrián y Julián LeBaron pidieron la atención de la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.

Necesitamos buscar el caminito para decir ‘este es el que asesinó a las personas’, con nombre y apellido y cara, que sea transparente, que sea objetivo, que se tengan las pruebas, que no haya chivos expiatorios y que todo mundo estemos satisfechos de que se hizo justicia”, dijo Julián LeBaron, primo de Rhonita Miller, de 30 años, quien fue atacada a balazos y luego incinerada dentro de la camioneta junto a sus hijos Howard Jacob Jr., de 12; Krystal Bellaine, de 10; y Titus y Tiana de ocho meses de nacidos.

A 18 kilómetros del sitio donde fue asesinada Rhonita, en el mismo camino de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora –a dos kilómetros de Janos–, fueron asesinadas Christina Marie Langford Johonson, de 29 años, y Dawna Ray Langford, de 43; además de sus hijos Trevor Harvey y Rogan Jay, de 11 y dos años, a bordo de dos camionetas.





‘Justicia no puede ser selectiva’

Durante la reunión que tuvieron con el legislador Emilio Álvarez Icaza en el Senado, Adrián LeBaron también destacó que la justica no puede ser selectiva para los mexicanos, por lo que cualquier víctima de un acto criminal debe recibir la misma respuesta que ellos por parte de las autoridades.

“Y yo vengo aquí a acusarlos, a todos los senadores, de habernos desertado, de haber desertado su obligación, porque el poder que ustedes reclaman de nosotros y su primera obligación es la protección de la vida. Nos han fallado, nos hemos fallado los unos a los otros. Los asesinos nos están arrebatando la vida de nuestros hermanos”, les reclamó Julián LeBaron a los congresistas.

Acompañados por integrantes de las familias LeBaron, Landgford, Miller y Johnson, los chihuahuenses le pidieron a los senadores y a los mexicanos hacer a un lado los colores políticos para trabajar por la seguridad del país.

“Por favor sientan el reclamo y la sangre de los muertos que nos reclaman nuestra apatía, nuestra indiferencia y nuestra debilidad, nuestra cobardía y nuestra traición”, suplicó Julián.

“¿Qué tipo de tragedia será necesaria para lograr que México salga de su letargo y su apatía y su negligencia por la vida? ¿Qué tiene que pasar, hermanos, además de que estén asesinando a mujeres y bebés en las calles, cerca de sus casas? ¿Dónde está el corazón mexicano?, ¿está dormido, está extraviado?”, reclamó el padre de Rhonita.

El originario Gómez Farías, quien cuenta con la ciudadanía estadounidense, expresó: “Estamos lejos de solucionar el problema, pero estamos más lejos todavía si seguimos divididos y perdidos en disputas estériles de tipo político, social, de clase o de género. Si la situación que estamos pasando no es suficiente para reunirnos, ¿qué nos queda como futuro?”, destacó.

La tragedia de su familia no puede dejarse de recordar para que no se olvide, dijo al asegurar que reconstruirá el crimen de su hija “mil veces y un millón de veces” para que el mundo entienda lo que pasó.





‘Municipios en Paz’

“Municipios en Paz” fue la propuesta que le entregaron el lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de trabajar en cada uno de los municipios del país, comenzando por Galeana.

“Con la ayuda de todo el mundo, literalmente. Y cuando esté este municipio listo lo vamos a replicar 2 mil 500 veces, para que cada municipio de México sea un municipio en paz. Le vamos a robar su nombre al MP (Ministerio Público) de la Procuraduría (Fiscalía), ahora es Municipio en Paz”.

Adrián LeBaron le pidió finalmente a los mexicanos “que nadie deje de rechazar la violencia a diario, que nadie deje de rechazar la violencia en la casa, en la calle, en todas partes y de todas formas. Tenemos que practicar a diario el rechazo a la violencia. Tenemos que enojarnos y sacudirnos esta somnolencia que nos está aniquilando”.

