‘Me traicionó el diputado Francisco Sánchez’

Nuevo Casas Grandes.- “Yo siento que fue una traición del diputado Francisco Sánchez, porque fue el mismo partido Movimiento Ciudadano el que vino a Nuevo Casas Grandes a invitarme, presenté mis documentos y estaba acreditado como el aspirante a la Presidencia Municipal, pero luego vienen a escondidas y no sé cómo le hicieron, pero postularon a Clary Jones”, indicó ayer el abogado José Zamarrón.

A solo unos días de haber arrancado las campañas por la Presidencia Municipal y Sindicatura, José Zamarrón se sintió obligado a emitir su postura no para reclamar, sino para agradecer y dejar en claro las cosas ante quienes ya sabían de su precandidatura y de sus aspiraciones, los cuales fueron conformando un grupo creciente de apoyo.

“Nunca me hice a un lado, agradezco todo el apoyo que me dieron y quiero decirles que si participé, fue porque los de Movimiento Ciudadano vinieron a convencerme y por un momento, creí que iba a poder hacer algo por el municipio donde crecí, pero se dio esta traición de parte de Francisco Sánchez y por qué no decirlo, del propio Caballo Lozoya porque al final, es el que da las órdenes y el diputado solo es su subordinado”, indicó el abogado.

Para muestra de sus dichos, José Zamarrón enseñó la documentación que lo acreditaba como postulado para la Presidencia Municipal de Nuevo Casas Grandes, donde estuvieron el propio Francisco Sánchez y el Caballo Lozoya.

Sin embargo, dijo que él sin darse cuenta, el diputado local vino de visita a Nuevo Casas Grandes y convocó a gente nueva para realizar los cambios en absoluto secreto, por lo que fue sorpresivo para el abogado cuando de repente se anunció que el candidato a la Presidencia por el partido MC, es Clary Jones.

“Le mandé mensajes a Francisco Sánchez, le llamé, pero jamás me contestó, sí leyó mis mensajes, pero nunca tuve respuesta para aclararme lo que sucedió y sí, lo digo recio y despacio como guste, esto fue una traición del diputado de Movimiento Ciudadano”, indicó José Zamarrón.

El entonces aspirante consideró que para el nivel que dicen tener los políticos como Francisco Sánchez y el Caballo Lozoya, a los dos les falta mucha seriedad y responsabilidad de adultos, por lo que dijo estar en paz y decirle a la gente que lo apoyó gracias, aclarando sobre su caso lo que sucedió en este proceso 2024 pese a que había sido invitado por el partido Movimiento Ciudadano y luego sus propios dirigentes hicieron esa maniobra que califico de deshonesta.

