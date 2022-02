‘Me duele la posibilidad de quedarme sin un país’

Chihuahua.— Halyna Vlasnyuk, ucraniana de 26 años radicada en Chihuahua desde hace más de tres años, vive una profunda angustia ante la ocupación de su país por parte de las fuerzas rusas, pero, sobre todo, porque su padre, quien se encuentra en Kiev, podría ser llamado a integrar las reservas militares para el frente de combate.

“Yo no entiendo si vamos ganando o estamos perdiendo, pero tengo miedo de quedarme sin país, sin la tierra donde crecí, ya no voy a tener casa, no voy a poder regresar a Ucrania porque está ocupada”, expresa con voz entrecortada y tomando pausas de respiración para serenarse.

PUBLICIDAD

En sus ojos se percibe el enrojecimiento tenue y el peculiar brillo de quien ha llorado por horas; su rostro con rubor no oculta los sentimientos de impotencia, sobre todo durante las horas en que no puede tener comunicación con sus padres y con su hermana, porque allá es de madrugada y duermen, supone con optimismo.

Reconoció que en realidad nadie esperaba una agresión por parte de Rusia, pues a pesar de que había tensión, la mayoría sólo esperaba demostraciones de poder y disputas políticas, hasta que comenzaron a caer bombas y misiles.

El peligro hacia sus padres es latente: habían decidido refugiarse en áreas rurales, pues viven a sólo tres kilómetros de objetivos militares, pero cambiaron de opinión y siguen en la ciudad capital. Por las noches se refugian en el sótano de un vecino donde dejaron agua, comida y cobijas. Siempre llevan consigo sus documentos más importantes y se encuentran listos para una eventual evacuación, mientras su hermana permanece en el sur del país, lejos de los bombardeos.

Halyna habla lo más que puede con su madre, quien tiene la opción de huir por las fronteras de Moldavia, Polonia y Hungría, pero se resiste a dejar solo a su esposo, impedido de salir del país por la ley marcial que se decretó a partir de la invasión. Cuando todo pase, buscarán establecerse en España.

A nombre de su gente, la ucraniana y chihuahuense por adopción solicitó apoyo moral hacia el pueblo de Ucrania, y muchas oraciones por su familia, amigos y compatriotas.

“Soy la persona menos patriótica que pueden conocer, me irritaba el nacionalismo de los mexicanos, incluso, y yo siempre pensaba que no importaba dónde vives, pero ahora que nos vamos a quedar sin patria, sin casa, me despiertan muchos sentimientos de amor a mi tierra, al igual que a muchos ucranianos desde 2014, cuando inició el conflicto con Rusia”.

“Todas las personas normales de Rusia están en contra, les da mucha pena, y mis amigos rusos me dan mucho apoyo. La mayoría nacieron después de que cayó la URSS y piensan diferente”, concluyó.