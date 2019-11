Liberan a médico secuestrado; se encuentra bien de salud

Parral.- Luego de más de tres días secuestrado, el médico parralense Eduardo Rojas fue liberado durante las primeras horas de este miércoles, fuentes allegadas al galeno lo confirmaron y aseguraron que se encuentra bien de salud.

Luego de que el pasado viernes fuera privado de la libertad, al salir de una propiedad de él en el Valle de Allende, permaneció durante poco más de tres días en cautiverio, y fue durante este miércoles cuando fue liberado, luego de negociar el pago de un rescate por él.

Al inicio de semana trascendió que sus secuestradores habían solicitado una fuerte suma de dinero por entregar al galeno.

Durante este miércoles, de acuerdo a personas allegadas al doctor, se confirmó su liberación, aunque no otorgaron más datos únicamente informaron que se encuentra bien de salud.

El hecho ha causado conmoción en el sector médico y social de la ciudad, debido al riesgo que enfrentan no solamente estos profesionales, si no demás empresarios, por lo que a inicios de la semana exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables de este acto.

Desde hace algunos años el secuestro estuvo aparentemente erradicado en la ciudad y con este caso, se vuelve a poner en alerta la región sur del estado.