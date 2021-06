Invaden vacas fraccionamiento de Chihuahua

Chihuahua.- Vecinos del fraccionamiento Romanzza, manifestaron su inconformidad por la invasión de múltiples vacas que llegan a los parques y áreas verdes habitadas, donde además de estorbar en la calle, dejan sus desechos sin que alguien se responsabilice por ellas.

De acuerdo con los habitantes, se han tenido avistamientos de hasta 80 ejemplares, los cuales argumentan se meten por una brecha no cercada de un terreno en la parte posterior a estos desarrollos habitacionales.

Reconocieron que no pueden hacerles nada, ya que todas las vacas están etiquetadas debidamente, pero aunque no sean animales agresivos, la presencia de una jauría de perros en la zona puede representar un riesgo para ellas y por ende, pérdidas para los propietarios.

“A veces se ponen en la cochera y no pueden salir los carros. El fraccionamiento no es lugar para vacas, pero no vienen por ellas y no sabemos cómo tratarlas ni qué hacer. Eso sí, dejan sus heces en la calle y nosotros tenemos que limpiarlas”, comentó Maribel, ama de casa que vive en la zona.

La imagen de tantas cabezas de ganado que rondan en la calle, por las casas y en los parques ha sido motivo de burla en redes sociales por las fotos que han compartido vecinos de los fraccionamientos cercanos.

Hasta ahora, no se ha reportado algún incidente que los animales hayan causado o bien, que alguna persona les dañara de alguna manera, sin embargo el hecho de no ser un espacio para que pasteen las vacas, podría traer consecuencias negativas, razón por la que han pedido intervención de las autoridades correspondientes.