‘Impunidad, invitación para feminicidios’

Chihuahua— El estado de Chihuahua es peligroso para las mujeres, sobre todo por el número de casos de homicidios sin resolver, “la impunidad bajo la sombra del silencio del Estado, es una invitación a que sigan asesinando mujeres”, expresó Norma Ledezma Ortega, presidenta de la organización Justicia para Nuestra Hijas.

Detalló que en los primeros 6 meses del año se han presentado 80 asesinatos de mujeres, de los cuales no se tiene certeza de cuántos pudieran considerarse como un feminicidio.

Dejó claro que la Alerta de Género para el estado debió haberse aprobado desde hace muchos años, con el fin de beneficiar a través de recursos y estrategias para prevenir que más mujeres sean asesinadas

“Claro que hace falta un mecanismo de este tipo, siempre y cuando se haga un trabajo transparente, genuino y sin tintes políticos”, explicó.

Consideró que Chihuahua ha sido un estado identificado por la violencia de género a nivel internacional; sin embargo, reconoció que a pesar de considerar que era necesaria desde hace años, no se cumplían con las condiciones y con los requisitos necesarios para el trabajo que implica una declaratoria de este tipo, además de que los gobiernos estatales siempre minimizaron el problema.

“La alerta no va a minimizar el homicidio de las mujeres, pero sin duda se trabajara con mecanismos que traten de prevenir el grave problema que se presenta en Chihuahua, que hasta el momento contabiliza a más de 80 asesinatos”.

Ledezma Ortega manifestó que los próximos meses servirán para trabajar en la adaptación. Durante ese proceso, expertas en el tema vendrán a Chihuahua para hacer un diagnóstico de la situación con instituciones de gobierno y organizaciones, para, a partir de ahí, aprobar la Alerta de Género o ver si solamente queda en recomendaciones.

Entre los beneficios que se obtendrían de aprobar la propuesta, sería el incremento de los recursos para las áreas de atención a las mujeres como la Fiscalía, quien podrá incrementar el presupuesto para temas de capacitación y contratación de personal especializado en la violencia de género.

Detalló que actualmente la Fiscalía de la Mujer sólo tiene presencia en 6 municipios, “si a una mujer la matan en Aldama, el caso lo atenderá la FGE, dependencia que está saturada en temas de homicidios y claro que no darán la debida atención al caso de la fémina”.

La activista expuso que mientras no exista una prevención efectiva y una política pública en la que se atienda de manera integral, no sólo a las mujeres, sino a la sociedad en general sobre temas de violencia, no dejará de haber mujeres asesinadas.

En cuanto a los incrementos en temas como violaciones y violencia familiar, comentó que se trata de un tema alarmante y que actualmente no existen políticas públicas en el estado ni en el país que ayuden a disminuir la problemática.