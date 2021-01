Ignoran falta de pago a arrendadoras

Sergio Alvídrez/El Diario

Chihuahua. – Funcionarios de varias dependencias estatales de seguridad, indicaron no tener conocimiento de patrullas al servicio del estado, que por falta de pago de su arrendamiento no pueden ser utilizadas para realizar sus funciones habituales.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, dijo que en dado caso que los pagos no llegaran a ser cubiertos, esto no interferiría en las labores de patrullaje, sin embargo, reconoció no tener certeza si existe o no algún tipo de adeudo con la arrendadora d ellos vehículos.

“Nosotros tenemos todo el parque vehicular funcionando y si hay un tema con la arrendadora, eso lo arregla la parte administrativa, no tiene porque intervenir ni interferir en el tema operativo. Desconozco si hay algún adeudo, tampoco lo dudo, pero no tiene nada que ver con el sistema como operan las patrullas”.

Al respecto, se preguntó al secretario de Hacienda Estatal sobre esta situación y dijo desconocerla, al igual que el área de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado, dependencia en donde según la información oficial se reporta parque vehicular completo en todas las áreas.