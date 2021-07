Hay patrullas estatales sólo hasta agosto

Ciudad Juárez— Siete días antes de que termine el gobierno de Javier Corral vencerán los contratos para el arrendamiento de 649 patrullas utilizadas por agentes de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), por lo que hay incertidumbre de lo que sucederá a partir del 1 de septiembre.

“Lo que tenemos de información de la misma Secretaría de Hacienda es que no se va a renovar el contrato y van a dejar ese hueco”, advirtió el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga, también integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública.

Por una parte, con la empresa Casanova Vallejo, S.A. de C.V., el Gobierno estatal tiene arrendados 254 vehículos operados por ambas corporaciones, bajo un contrato cuyo período de vigencia inició en febrero de este año y concluye el próximo 31 de agosto, por un monto superior a los 71 millones 788 mil pesos.

Mientras que con Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V. mantiene la renta de 395 unidades desde enero de 2020 y hasta el mismo día que el contrato anterior, por 281 millones 802 mil pesos.

La administración de Corral concluye el 7 de septiembre y el día siguiente rinde protesta María Eugenia Campos como su sucesora.

El legislador Colunga aseveró que la gestión corralista enfrenta un problema de fluidez económica y de liquidez, como lo ha adelantado el equipo de transición de Campos, aunado a un déficit por cerca de 5 mil millones de pesos.

“Eso significa que el nuevo Gobierno no va a tener patrullas; va a tener que comprar nuevas o rentar nuevas, lo que representa un gasto fuerte”, expresó.

El primero de junio pasado al menos la mitad de las unidades tripuladas por elementos de la FGE y la SSPE, arrendadas por Casanova Vallejo, fueron desactivadas en pleno patrullaje antes del mediodía debido a un procedimiento administrativo ocasionado por la falta de pago de la renta.

Los vehículos oficiales son rentados y ante la falta de pago fueron desactivados vía GPS.

En ese entonces, la otra arrendadora, Lumo, optó por no aplicar la medida coercitiva pero sí hizo su reclamo para el pago de la renta de más de 200 unidades tipo pickup, según el archivo periodístico.

Ayer, consultada la Secretaría de Hacienda a través de su vocera, Miriam Saldívar, no respondió sobre el adeudo que tiene o mantenía con la primera empresa, a cuánto asciende y por cuántas mensualidades.

Se le cuestionó qué pasará cuando concluya la administración, y si garantiza que a partir de que termine ésta va a seguir la operatividad y no van a parar las unidades por falta de pago, si hay dinero para pagar y renovar un contrato y cuál es el panorama.

Colunga señaló que, “a como están las finanzas, va a haber dificultades”.

Expuso que, como lo señaló el mismo Ernesto Cordero, quien lidera la transición en el equipo de la gobernadora electa, los recursos programados para fin de año no ascienden a los 19 mil millones que afirma dejará disponibles la Secretaría de Hacienda.

“No está ni presupuestada ni programada esa cantidad. Y estamos investigando si siguen los adeudos”, dijo.

Mientras Hacienda guardó silencio, el titular de la Fiscalía, César Peniche Espejel, afirmó que dentro de la planeación para este 2021 está previsto hacer el pago de todas las obligaciones a cargo de la Fiscalía.

“Se vienen haciendo pagos parciales para cubrir los adeudos, esto está en el ámbito de Hacienda”, dijo, y aseguró, sin abundar en detalles, que la operatividad está garantizada.

“La operatividad está garantizada, ya que al ser un tema prioritario, hay alternativas que se están revisando. “Todo forma parte de la planeación que se está estructurando. La contratación y los pagos se realizan a través de Hacienda”, dijo.

Una renta cuesta hasta

35 mil pesos por mes

De acuerdo con el contrato SH/LPE/164/2019, las camionetas usadas por agentes del Ministerio Público de la Fiscalía le cuestan al erario hasta 35 mil pesos mensuales.

Una pickup 2020 marca Dodge Ram 2500SLT 4x4 se rentó, durante un año y 8 meses, a un costo de 35 mil 470 pesos. La FGE usa 20 como estas pickups.

Otras 84, con las mismas especificaciones, tuvieron un costo de 33 mil 408 pesos, y otras cinco, sin especificar la diferencia, 31 mil 245 pesos. Es decir, por 109 camionetas de este tipo la administración paga 3 millones 671 mil 927 pesos mensuales, y durante los 20 meses de arrendamiento serán 73 millones 438 mil 555 pesos.

Un vehículo Volkswagen sedán 2020 de la línea Highline es rentado sin IVA en 18 mil 698 pesos por mes, de los cuales son cuarenta, mientras que una vagoneta de traslado Nissan NV350 para 20 pasajeros, en un costo de 31 mil 508 pesos mensuales.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, afirmó que, según sabe, no se trató de un problema de pago el día en que se pararon las unidades, sino que fue un “problema técnico”.

“Nosotros en la Secretaría no tenemos nada qué ver con eso. Pero el hecho de que se pararan las patrullas no me han dicho cuál fue la razón. Hasta donde entendí fue un tema más técnico que un problema de pagos, yo no creo que estas dos empresas dejen de brindar un servicio nada más porque se les adeude”, expresó.

Dijo que la SSPE usa algunas patrullas arrendadas por la FGE por cuestiones administrativas.

