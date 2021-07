Apoyo a Andrés Valles divide a productores

Chihuahua— Pese a que estaban anunciadas protestas para hoy en Chihuahua por la detención del líder agrario Andrés Valles, la agrupación campesina Agrodinámica Nacional anunció ayer que no participará por “temor a represalias”, lo que dividió a los grupos que exigen la liberación del activista.

En tanto, las agrupaciones con base en Delicias y otros puntos de la región centro-sur del estado reiteraron que acudirán a una protesta masiva en defensa de Valles, preso desde el pasado jueves en la madrugada por la Fiscalía General de la República y quien tendrá hoy su audiencia de vinculación o no a proceso.

Los productores de Agrodinámica Nacional llegarían desde el noroeste del estado, donde tienen mayor presencia, además de que sumarían campesinos de otras latitudes en solidaridad con el detenido, sin embargo, tomaron la decisión de último momento de no acudir a protestar.

Pese a esa división, se prevé que hoy alrededor de las 11 de la mañana comiencen a llegar contingentes a la capital provenientes de Jiménez, Camargo, Delicias, Meoqui y Ojinaga, donde hasta ayer contemplaban concentraciones a primera hora del día para marchar hacia la capital.

Se dividen productores en caso Andrés Valles

Productores agrícolas de diversos puntos del estado, pertenecientes a la agrupación Agrodinámica Nacional, suspendieron las caravanas de apoyo a Andrés Valles que tenían programadas para este martes, debido al temor que existe de que la autoridad federal tome represalias en contra del detenido y pueda afectar más su situación jurídica.

Lo anterior fue confirmado por Javier Jurado, líder del referido gremio en el noroeste, quien indicó que ya estaba preparada una movilización campesina masiva que llegaría a la capital desde los cuatro puntos cardinales de la entidad, sin embargo, de última hora –y en acuerdo a las peticiones hechas por la familia del detenido en torno a evitar conflictos– se tomó la decisión de no acudir a los juzgados federales y detener cualquier tipo de manifestación.

“Ya teníamos todo listo, íbamos a llevar camiones y gente de Casas Grandes, Buenaventura, Ascensión y otros puntos del noroeste, pero optamos por no hacerlo en aras de que nuestra presencia no se convirtiera en un factor que pudiera jugar en contra. Ya la familia nos había pedido que fuéramos muy cuidadosos y así lo haremos”, apuntó Jurado, quien en días previos manifestó a El Diario que exigirían la libertad inmediata de Valles.

Deciden esperar

Por su parte, el profesor Arturo Rentería, líder campesino de la región sur, dijo que tras una reunión de los representantes de Agrodinámica de los municipios de Casas Grandes, Namiquipa, Delicias y Jiménez, hablaron con la familia del detenido y decidieron esperar.

“Ella muy atinadamente dijo que temía que se generaran actos que en vez de ayudar perjudicaran a su esposo. Dijo que independientemente de la decisión del juez no quisiera que hubiese desmanes, eso temía, y por ello pedía a quienes participaran, hacerlo en calma”.

Rentería indicó que después de la postura de la familia, los líderes tomaron una decisión conjunta de no movilizarse, ya que existe la posibilidad de que haya infiltrados que den pie a los actos vandálicos en los que no quieren caer.

“Después de la postura de ella estuvimos haciendo una reflexión y efectivamente no sabemos, no tenemos la seguridad de que sea un acto pacífico porque como están las cosas tanto en el país como en el estado, se puede prestar para muchas situaciones y no queremos caer en vandalismo o desmanes”, dijo.

“Puede haber gente infiltrada o quienes vayan a azuzar el movimiento y se preste para otras cosas. Decidimos esperar. No retiramos el apoyo a Andrés Valles pero tampoco queremos caer en provocaciones. Hay fuerzas oscuras, posiciones muy duras, muy conservadoras, que pueden manifestarse en un momento dado, y mejor esperaremos a tener la decisión del juez, respetar la opinión de la señora y después, si hay necesidad de apoyarlo, estamos dispuestos a ello”, puntualizó.

Sigue convocatoria

Sin embargo, la agrupación “Ciudadanos unidos por el agua en Chihuahua” mantenía hasta ayer la convocatoria para participar en una megacaravana pacífica, cuya concentración aparentemente iniciará a las 8:00 de la mañana en el acceso norte de Delicias para partir a las 10:00 horas rumbo a la capital, a donde esperan llegar alrededor de las 11:30 y sumarse al contingente proveniente de Ojinaga en la Puerta de Chihuahua.

“Cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. El presidente debe y tiene que saber que con Chihuahua no pudo, no puede ni podrá hacer de las suyas. Sus caprichos, venganzas y oposiciones aquí no valen. ¡Fuerza Chihuahua!”, se puede leer en la publicación hecha en redes sociales.

Se suman a caravana

Por otro lado, la Unión Campesina Democrática, en voz de Jesús Emiliano, estableció que serán alrededor de 500 miembros de la agrupación los que se sumarán a la caravana, ya que representan a compañeros que también tienen el problema del agua debido a que son pequeños productores ubicados en la zona del conflicto.

“Respetamos la petición de la familia y por eso no venimos a confrontar ni a enfrentar a la Guardia Nacional, porque no nos interesa y ya sabemos cómo está actuando el Gobierno federal. Vamos a priorizar la manifestación pacífica y no atender provocaciones. Pedimos a la gente que venga identificada y que se concentren en un punto para tenerlos identificados”, apuntó.

Dijo que el presidente ha tomado de manera personal decisiones contra los productores de la zona sur y por ese motivo participarán en la megacaravana para demostrar que están unidos e inconformes.

El proceso

La audiencia de vinculación o no a proceso de Andrés Valles está programada para este martes 27 de julio a las 16:00 horas en los juzgados federales, ya que es la autoridad federal quien lo acusa de haber promovido los disturbios ocurridos en 2020 cuando un grupo de personas quemó vehículos en las vías del tren e incendió los edificios de la Comisión Nacional del Agua, Lerdo de Tejada y del Sistema de Administración Tributaria.

La detención se dio a las 3:30 de la mañana del pasado jueves 22 de julio de 2021, en una vivienda contigua al domicilio de ambos, en el sector poniente de la ciudad, luego de que los agentes de la FGR presentaran una orden de aprehensión emanada del Segundo tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito en Chihuahua como parte de la causa penal 49-2021-SPA34. Antes de la detención la familia del hoy detenido había promovido dos amparos, sin éxito.