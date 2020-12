Hacen redada Covid en tres moteles de Chihuahua

Autoridades que integran las llamadas células Covid-19, conformadas policías e inspectores realizaron la clausura de tres moteles de la ciudad de Chihuahua, debido a no respetar aforo y vender bebidas embriagantes sin licencia.

En el caso del Hotel-Motel Houston, recibió acta de clausura, los otros apercibimiento.

Fueron clausurados:

Hotel-Motel Houston

Clausura y decomiso por falta de Licencia de bebidas alcohólicas

No. de acta: DG2665

Motivo: No contar con licencia para la venta de bebidas alcohólicas

CLAUSURA Y DECOMISO

ACTA/DECOMISO

No. de acta: DG 2664

Denominación: Villas Motel

Giro: Motel

Motivo: NO CONTAR CON LA LICENCIA O PERMISO PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, NO RESPETAR ACUERDO 102/2020, 109/2020, 143/2020 (no usar cubre ocas)

ACTA/DECOMISO

No. de acta: DG 2763

Denominación: Motel Celta

Giro: Motel

Motivo: No respetar Acuerdo 143/2020 (más del 30% de su capacidad)