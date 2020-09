Formaliza EU solicitud para entregar a Duarte

Ciudad Juárez— El Gobierno de Estados Unidos presentó ayer su “memorando de ley” en apoyo a su solicitud de extradición del exgobernador César Duarte Jáquez, con lo que empieza a correr el tiempo para que la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida fije la fecha de la audiencia final en el procedimiento.

En el documento interpuesto ayer, el Departamento de Justicia norteamericano retoma la acusación del Gobierno de México, que señala al exmandatario priista por delincuencia organizada y peculado derivado del desvío de 96 millones de pesos del estado de Chihuahua y que, entre 2011 y 2014, según la querella, fueron a parar a dos empresas privadas relacionadas con el político.

“Duarte perpetró este esquema con varios asociados dentro y fuera de su gobierno, incluyendo a Carlos Gerardo Hermosillo. Hermosillo y otros funcionarios de alto nivel en su administración, incluyendo el secretario de Hacienda, el director general de Programas de Inversión Pública, el secretario de Desarrollo Rural y el de Planeación, autorizaron los pagos ilegales a los negocios de Duarte”, dice la acusación.

“Duarte y sus asociados demandaron que sus subordinados aprobaran los pagos de recursos sin seguir los procedimientos exigidos por la ley mexicana, sin la documentación requerida o completa, sin justificación presupuestaria y sin los requisitos de seguimiento para asegurarse que fueran utilizados en los fines estipulados”, agrega.

De acuerdo con la información disponible en el legajo judicial del caso, con la identificación 1:2020-mc-22829, desde el 30 de julio se definió que “el tribunal establecerá el calendario de sesiones informativas y la audiencia final una vez que se presente el memorando del Gobierno”.

Hasta ayer por la tarde, la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, presidida por la juez Lauren Fleischer Louis, seguía sin emitir un fallo sobre la libertad bajo fianza solicitada por la defensa del acusado, preso en el Centro de Detención Federal de Miami.

Duarte fue detenido el 8 de julio pasado, mientras se encontraba en un negocio de autopartes usadas ubicado en la zona central de esa ciudad.

Desde el 24 de julio, el Gobierno norteamericano introdujo también una moción en la que pidió a la corte negar al detenido el derecho a fianza, señalando que Duarte había intimidado a potenciales testigos en su contra; posición a la que la defensa respondió diciendo que hay una “motivación política” en la acusación.

En su respuesta, la defensa también incluyó presuntas conversaciones entre un investigador contratado por el equipo del exmandatario y “uno de los consejeros políticos más importantes” del actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que dijo le ha asesorado dejar libre el paso de drogas a Estados Unidos.

“Creo que el gobernador debe trasmitir un mensaje muy claro: no obstruiré la exportación de drogas a Estados Unidos. No confiscaré drogas de exportación, pero debes ser muy cuidadoso, no quiero ningún secuestro, no quiero asesinatos, quiero paz”, dice lo atribuido al presunto consejero del panista, cuyo nombre fue reservado en la documentación.

La conversación se habría realizado en septiembre de 2017, en la ciudad de Nueva York, y ahí el asesor político habría asentido, ante las preguntas del investigador, que la política de dejar pasar la droga es la “regla no escrita” que debe ejecutarse.

En la audiencia realizada el jueves 30 de agosto, la representación del Gobierno de Estados Unidos desestimó las afirmaciones –como hizo también Corral en sus redes sociales– y señaló que la información presentada por la defensa de Duarte obedece a su interés y por acusar a quien lo está señalando.

