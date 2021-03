Envía Felipe Calderón mensaje de apoyo a Maru

Tomada de internet

Chihuahua, Chih – El expresidente Felpe Calderón Hinojosa, envió un mensaje de felicitación y apoyo a Maru Campos, candidata por el PAN a la gubernatura del estado, luego del encuentro que sostuvieron el pasado 13 de marzo, el cual se hizo público a través de las redes sociales de la panista.

“Muy estimada Maru Campos, me alegra muchísimo que te hayas registrado como candidata a Gobernadora del Estado de Chihuahua, en nombre no solo de los partidos que te registran sino de cientos de miles de ciudadanos que creen en ti, de muchos d ellos que te conocemos y que como yo sabemos que eres una servidora pública honesta, capaz, sensible, que has sido una excelente alcaldesa de la capital de Chihuahua y que serás el mejor gobernante en su estudio”, dice el mensaje íntegro de Calderón.

Al mensaje del michoacano, se unieron también otras mujeres panistas como la diputada Laura Rojas, ex presidenta de la Cámara de Diputados y Mariana Gómez del Campo, polémica senadora que ha sido una de las más férreas opositoras a Morena.

El video fue publicado alrededor de las 12:00 horas de este miércoles y en sólo tres horas acumuló más de mil 800 reproducciones en Twitter, y en Facebook más de mil reacciones y 120 comentarios.