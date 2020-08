El estremecedor mensaje de una psicóloga a quienes se burlaron de 'Sigi'

El Diario

Chihuahua- Molesta por la gran cantidad de comentarios negativos, burlas y falta de empatía en redes sociales sobre los hechos del día de ayer, en los que un hombre afectado por sus condiciones de vida subió a una antena con la intención de quitarse la vida.

Roxana Polanco, expone que los ciudadanos que hicieron mofa ni siquiera se imaginan el dolor de hijos asustados por su padre que sin hallar salida a sus problemas subió a lo alto de una antena.

Aquí el mensaje:

“Un hombre cuyas condiciones de vida no conocemos hoy es noticia y no por una situación agradable, una familia en la incertidumbre, hijos asustados y angusiados. Un ser humano que no encuentra salida a sus situaciones, ni explicaciones, ni razones, que quizá esté experimentando un profundo dolor, sin esperanzas y sin recursos internos... tal vez... Me duele ver esto, y desafortunadamente es más común de lo que parece.

Dios le de entendimiento y discernimiento, y a las personas que están interviniendo les de las palabras adecuadas para poder acompañar y contener. Que así sea

Me entristece y genera impotencia la falta de empatía y el alto nivel de inhumanidad en la mayoría de los comentarios.

¿Cómo les puede divertir el sufrimiento humano? ¿Cómo pueden ser tan insensibles?

¿En qué momento dejaron de humanizarse con los otros?

Fue imposible capturar todo los comentarios tan horribles de todos los que que por creerse "los graciositos" comparten con un cinismo y orgullo palabras de odio, burlandose del dolor ajeno, cuando los que están mal de la cabeza son ellos mismos.

Vivimos en un mundo de ignorantes, crueles, antipáticos, egoístas e insensibles. Dan lástima con sus "comentarios" ojalá nunca se encuentren ustedes o sus seres queridos en una situación similar de vulnerabilidad.