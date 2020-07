El 78% de víctimas de trata son mujeres

Tomada de internet / Fotografía ilustrativa

Chihuahua.- En la actual administración estatal se han registrado al menos 157 víctimas por trata de personas, el 78 por ciento son mujeres, sin embargo esta cifra oficial presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), podría ser el triple, comentó Norma Ledezma de la organización Justicia por Nuestras Hijas.

La también miembro del Consejo Estatal de Trata de Personas, mencionó que las víctimas por este delito y la misma sociedad, podrían estar cayendo en esta falta por el desconocimiento de las modalidades, por lo cual argumentó la necesidad de la difusión en toda la entidad.

“El delito de trata de personas no solo se presenta cuando la víctima esta en cautiverio, si no hasta en su propia casa y no se da cuenta, esto debido a que son conductas aprobadas por la misma sociedad, por lo cual se tiene que erradicar esta problemática a través de dar a conocer las modalidades de trata de personas”, dijo.

Asimismo señaló que la entidad el año pasado (2019) se ubicó en segundo lugar por este delito, ya que se registraron 77 casos, lo que significa el 12 por ciento nacional, información presentada por Secretariado Ejecutivo.

Según los datos del Sesnsp en la actual administración estatal se han registrado al menos 157 víctimas por trata de personas, el 78 por ciento son mujeres con 123, un total de 30 fueron varones, mientras que en 4 casos no se especifica el sexo.

Lo anterior desde el mes de octubre de 2016 al 31 de mayo de 2020, en los primeros 5 meses de este año se han registrado un total de 9 víctimas de Trata de Personas, seis menores de edad (5 mujeres y 1 hombre), una mujer adulto y dos casos donde no se determina la identificación.

Las modalidades de Trata de Personas según la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos establece en su artículo 10 son:

1. La esclavitud

2. La condición de siervo

3. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual

4. La explotación laboral

5. El trabajo o servicios forzados

6. La mendicidad forzosa

7. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas

8. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años

9. El matrimonio forzoso o servil

10. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos

11. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

Cabe señalar que la trata de personas está contemplado como delito federal, por lo cual toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.

Además el artículo 22, menciona que será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados.

En este sentido se establece que hay trabajo forzado cuando el mismo se obtiene mediante el uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coerción física, o amenazas de coerción física a esa persona o a otra persona, o bien utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza de una organización criminal; Daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en condiciones de vulnerabilidad; y/o el abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación migratoria irregular en el país o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o proceso legal, que provoca que el sujeto pasivo se someta a condiciones injustas o que atenten contra su dignidad.