Dona Index Chihuahua kits de protección personal a Gobierno estatal

El Diario

Chihuahua.- Empresas asociadas de Índex-Chihuahua donaron al Gobierno del Estado cerca de 30 mil kits de protección personal para ser ofrecidos a usuarios y operadores del transporte público urbano colectivo y taxis en la ciudad capital, Delicias, Camargo, Parral y Cuauhtémoc.

Con el apoyo del personal de la Dirección de Transporte del gobierno del Estado, se puso en marcha el operativo de distribución de los cubre bocas, caretas y gen antibacterial, el cual se llevará a cabo durante varias semanas.

Las empresas que hicieron este donativo son: Batesville Chihuahua, Bell Flight, BorgWarner Delphi Chihuahua, Buehler Motor, Daniel Measurement and Control, EZ Air, Factoría, Ford, FR Tecnologías de Flujo, Lutron Electronics, Metal Finishing Co, MGS Plastics, Motherson, Novares, Safran Electrical and Power, Sigma Tron, SMTC, Sofi y Southco.

Estos apoyos se distribuirán en los puntos de mayor aforo, y a decir del titular de la Dirección de Transporte, David Holguín Baca, se trata de una importante donación por parte de empresas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, la cual fue realizada a través de la Fundación Índex”.

Señaló que la pandemia ha sido una situación sumamente difícil para toda la sociedad, y que, en ello, el servicio de transporte público masivo pone retos diarios ante Covid-19.

David Holguín apuntó que, sin embargo, no han bajado la guardia y con esta donación se siguen sumando esfuerzos a las acciones que el Gobierno del Estado realiza para prevenir los contagios.