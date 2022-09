Destaca Maru operativo por extracción ilegal de minerales

Chihuahua, Chih.- La gobernadora Maru Campos Galván destacó el operativo desplegado durante el fin de semana en el que fueron detenidos siete hombres en el municipio de Santa Bárbara por la extracción ilegal de minerales y materiales de una mina.

La mandataria indicó que estas personas trabajan para el crimen organizado, que encontró en esta actividad ilícita una nueva forma de financiamiento.

Los detenidos fueron identificados como José P. R, originario de San Luis, de 56 años; Ulises Salvador T.F., de 34 años; Gilberto C., de 41 años; Jesús José A. B de 48 años; Anastacio M. C. de 45 años, y José Concepción T.F., de 42 años todos ellos originarios de Santa Bárbara, además una persona masculino no identificada de aproximadamente 50 años.

Campos Galván refirió que estas personas extrajeron diversas plantas eléctricas. Además, se aseguraron dos camiones bulldozer y dos retroexcavadoras, así como cinco vehículos.

Se incautaron varios explosivos, entre ellos 199 piezas de explosivos cortos, 14 largos, 39 rollos de cordón detonante, 9 costales de explosivos, 3 cordones para detonar.

El lote también fue inmovilizado en el que se encontraban un pozo de extracción de minerales; diversos locales rústicos empleados como bodegas, así como dos rollos de manguera, dos cajas con filtros, cuatro acumuladores y una bomba de agua.