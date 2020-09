Denuncian productores falta de luz y teléfono en presa en Chihuahua

Especial

Chihuahua— Productores agrícolas de la región centro-sur del Estado de Chihuahua denunciaron que durante la noche se quedaron sin luz y sin comunicación telefónica en las inmediaciones de la presa La Boquilla.

La falta de energía se registró aproximadamente a las 22:00 horas (23:00 horas del centro de México).

Además, el diputado local del PAN, Jesús Valenciano, informó que se registró un incendio en el cuarto de máquinas.

"Al lugar del cuarto de máquinas no se puede entrar de la manera natural como operan los bomberos", dijo, a la vez que explicó que el Alcalde de Camargo, Arturo Zubía, los apoyará con extintores.

"Tumbaron la luz, no sabemos quién, se asume que tumbaron la luz para intentar entrar a recuperar la presa La Boquilla; tumbaron la telefonía celular, no hay señal, no hay manera de comunicarse aquí desde la presa La Boquilla", afirmó Valenciano.

El legislador indicó que la gente que se encuentra en La Boquilla se preparó "para lo peor".

"No saben si estos actos son para que la Guarda Nacional vaya a entrar, tumbaron la energía eléctrica y tumbaron la señal de telefonía celular", expuso.

Recalcó que se desconoce quién ocasionó el incendio en el cuarto de máquinas.

Además, agricultores que permanecen en el área de la presa indicaron que en el lugar fueron halladas flores y veladoras.

Los productores agrícolas pernoctaron en el exterior del embalse ubicado en el Municipio de San Francisco de Conchos.