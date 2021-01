Denuncia Onappafa extorsiones de estatales

Representantes de Onappafa de Ciudad Juárez, acudieron a Palacio de Gobierno para denunciar por lo menos 50 extorsiones de policías del estado en contra de ciudadanos dueños de vehículos de procedencia extranjera.

Miguel Campos, dirigente de la organización, aseguró que el número de extorsiones es mucho mayor, pero lograron documentar decenas de casos en donde quienes se supone, tendrían que cuidar a la ciudadanía, piden de 3 mil a 6 mil pesos a las personas a cambio de no decomisar sus vehículos.

“Tenemos una extorsión muy fuerte, principalmente por la Policía Estatal y en segundo término por la Policía Ministerial. Estuvimos teniendo decomisos vehiculares lo que es el año pasado y desafortunadamente ya en la hora del territorio a los agentes se les creó una costumbre de estarle quitando el dinero a la gente, cometiendo mordidas, extorsiones y amedrentaciones”, comentó el líder.

Señala que no se han podido emitir denuncias formales en contra de los agentes, ya que las camionetas que tripulan no traen placas ni números de identificación alguna. “¿Contra quién las interponemos? No traen identificaciones ni nada. La gente se intimida de inmediato cuando ve a más de 10 hombres armados, con el rostro cubierto y con vehículos sin placas”

Refirió el caso específico que ocurrió de manera reciente, donde policías estatales exigían 5 mil pesos a los dueños de una Patriot 2008 para no quitarle el vehículo, realizando llamadas continuas para realizar la extorsión.

Reconoció el trabajo que realizan los mandos de las policías estatales y municipales en la frontera, afirmando que siempre han recibido atención por parte de ellos, sin embargo, el problema radica de los comandantes para abajo, porque no ponen orden a los elementos malos.

El líder llevó las evidencias en una carpeta que entregó al titular de la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, Pablo Mendoza, a quien solicitaron información respecto de cuáles serán las consecuencias contra los agentes extorsionadores y una explicación de por qué las unidades de los policías no se encuentran identificadas.

“¿Cómo sabemos que no son malandros que andan vestidos de ley, que se roban los carros y andan quitando lana? Nosotros llamamos a esto coloquialmente una ‘carnicería’ y diario recibo hasta 20 llamadas de personas que denuncian que andan quitando dinero (los policías) y yo quiero pensar que el señor Gobernador no está al tanto de esto”

Recordó que Javier Corral había anunciado el decomiso de carros de modelo 2016 en adelante, considerados de lujo, enfatizando que ellos defienden la posesión de vehículos sencillos, de trabajo, que son por demás necesarios para que las familias trabajadoras puedan realizar sus traslados de manera digna y sencilla.

