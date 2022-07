Dejan de operar tres balnearios en Los Filtros

Delicias.- Debido al bajo nivel de la presa La Boquilla, actualmente al 22% de su capacidad, comienza a provocar problemas en los campos turísticos de Los Filtros por falta de flujo. Al inicio de la temporada el alcalde de SFC, Jaime Ramírez Carrasco, reportó que por lo menos uno no contaba con agua; al día de hoy suman tres. En total son 27 los espacios que operan en lo que se

considera como el segundo destino en Chihuahua, después de la Sierra Tarahumara.

El presidente del Seccional de La Boquilla, Jesús Martínez, compartió que ya son tres centros balnearios que no funcionan desde que la presa La Boquilla bajó a menos del 25%.

El presidente informó que Los Filtros sin agua se ubican en las partes más altas y en general está llegando muy poca. Los prestadores de servicios esperan que se pueda recuperar la presa La Boquilla con las lluvias en el municipio, si no entrarían en una situación alarmante por la falta de agua.

El presidente del Seccional de La Boquilla compartió que el mayor movimiento de turistas se observa los fines de semana en Los Filtros, Lago Colina y Toronto. Mencionó que solamente lo que esperan es que lleguen las lluvias al municipio, para que la presa La Boquilla pueda aumentar ya que está muy bajo su nivel.

También lamentó que algunos filtros no puedan funcionar debido a la ausencia de agua por la sequía en la región. Por lo que esperan en próximos días que se hagan presente las lluvias para que no cause que más espacios deban cerrar sus puertas por el nivel bajo de agua.