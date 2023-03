Condena Morena incitaciones al odio contra ministra Norma Piña

Chihuahua.- Luego de que durante la marcha se quemaran figuras de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, condenó los hechos calificándolos de inadecuados e inadmisibles.

A su criterio, dijo, las campañas de odio iniciaron con ataques al hoy Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, se deben confrontar plataformas y proyectos sin llamar al odio.

“Me parece inadecuado, incorrecto, que son actitudes que no debemos asumir, ni nosotros como movimiento, ni la derecha que lo ha hecho por mucho tiempo, porque las campañas de odio no las inventó la izquierda, en el país, las inventó la derecha”, declaró.

Como ejemplo, dijo que por su parte jamás alentaría a expresiones de ese tipo en contra de la Gobernadora, María Eugenia Campos, a pesar de tener diferencias notables en cuando al proceder gubernamental.

“Yo tengo diferencias profundas en la forma de gobierno, contra la Gobernadora del Estado de Chihuahua, y jamás he hecho un llamado al odio o he tenido ese tipo de actitudes porque no creo en ellas”, concluyó.

