Suben a 3 solicitudes de protección de candidatos

La Fiscalía General del Estado ha recibido tres solicitudes de protección por parte de candidatos de Nuevo Casas Grandes, Guachochi y Carichi, quienes han recibido amenazas telefónicas.

El Fiscal César Jauregui detalló que ha tenido acercamiento personal con dos de dichos candidatos, entre quienes no se encuentra la candidata a la alcaldía de Guadalupe y Calvo, por Morena, de quien no han recibido denuncia.

“Yo me he entrevistado con dos de ellos –refiriendose a los candidatos-, haciendo una evaluación de los riesgos que se tienen y hemos determinado las medidas que hemos considerado pertinentes en relación y con consenso con ellos. Han sido amenazas telefónicas, no hay nada más allá de comunicaciones vía whatsapp, ese tipo de cosas”, explicó.

Sin embargo enfatizó que estarán atentos y brindando la protección necesaria en cada caso particular ante estas solicitudes.

El fiscal no abundó más en cada caso pues señaló que es también una petición de los propios candidatos el que se mantengan los asuntos fuera del ojo público por su propia seguridad.

Sobre las presuntas amenazas que habría recibido la candidata a la alcaldía de Guadalupe y Calvo del partido Morena, Ana Laura González Abrego, el fiscal negó que se haya presentado alguna denuncia formal o solicitud de protección.

“No tenemos absolutamente ningún requerimiento, en lo absoluto. Ellos saben el mecanismo. Inmediatamente que existe alguna petición de seguridad por parte del candidato se hace del conocimiento de la autoridad electoral y no se espera que sea por escrito directamente se pueden comunicar conmigo o el secretario de seguridad pública”, dijo.

“Si tenemos la denuncia con mucho gusto vamos a actuar”, enfatizó sobre el caso.

Jáuregui recordó que las campañas locales donde participan candidatos a los ayuntamientos, diputaciones locales y sindicaturas comenzarán el próximo jueves 25 de abril.

fcordova@diarioch.com.mx