Avalan eliminación de agencias aduanales

Chihuahua.– El secretario general de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), Humberto Meza Almeida, se congratuló ayer por el anuncio del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de que se harán cambios al Decreto de Regularización para no hacer necesario el trámite aduanal para legalizar los autos.

“El decreto para legalizar autos extranjeros estuvo mal hecho desde un principio, ya que se habló de una regularización y no un proceso de importación, por lo que nunca debió involucrarse a las agencias aduanales”, dijo.

Cuestionó que, además de los 2 mil 500 pesos que se dijo costaría el proceso de regularización, actualmente ronda en los 4 mil 900 pesos, más tres mil pesos para plaquear.

No obstante, dijo que a pesar de lo burocrático y costoso, ya se le había “agarrado el hilo” y mucha gente ya concluyó con el proceso de regularización de los cerca de 150 mil autos, de acuerdo con los lineamientos del decreto vigente.

No podrán recuperar su dinero: Onappafa

Señaló que, si se da el cambio a las reglas de operación, y en lo sucesivo no es necesario acudir a una gente aduanal, quienes ya realizaron su trámite no podrían recuperar lo que gastaron, ya que está claro que los aduanales tenían que cobrar por sus servicios, no lo podían hacer gratuito, lo que llevó a inflar las tarifas.

Humberto Meza dijo que con las modificaciones que se dice se harán, la gente sólo pagará 2 mil 500 pesos, como lo prometió originalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, más el importe de las placas, que a decir de las autoridades federales van de 400 a 900 pesos, pero en Chihuahua valen tres mil pesos.

En ese sentido, dijo, desde la Onappafa exhortan a la gobernadora María Eugenia Campos, que también escuchó esa tarifa, a que cobre la primera plaqueada de los vehículos a un precio económico.

Precisó que todo vehículo que se importa y que se plaquea tiene que pagar 3 mil pesos por las láminas.

El dirigente dijo que ya se había agarrado experiencia para llevar a cabo el proceso de importación como se decretó, se sabía cómo hacer el expediente y apoyar a la gente, e incluso se estaba por abrir la aduana en la ciudad de Chihuahua y otros puntos aduaneros para que los vehículos no tuvieran que ir hasta la frontera a que se modulara la unidad.

Afirmó que una cantidad importante de personas de Ciudad Juárez que tenía auto irregular ya había hecho su trámite de pago de impuestos y modularon sus autos en la zona aduanera de Tornillo, tal y como reza el decreto.

Trámite es funcional, señalan

Señaló que quienes se apegaron a los lineamientos y pagaron sus impuestos ya tienen una unidad bien importada, legal, y sólo falta que acudan a Estados Unidos por el llamado “Shipper Export” para que sean dados de baja allá y no tengan doble nacionalidad.

Humberto Meza confió en que con un nuevo decreto se pueda tener ahora un proceso más barato de regularización respecto al de importación.

Consideró que es difícil que alguien esté introduciendo más vehículos al país con el objetivo de aprovechar el decreto, ya que está claro que sólo se tomarán en cuenta los que estaban hasta diciembre del año pasado, y el historial del vehículo arroja las fechas de ingreso.

Finalmente, dijo que vieron mal que algunas agencias aduanales empezaron a citar gente de Parral, Delicias y Cuauhtémoc para supuestamente validar los vehículos, lo cual no se podía hacer porque no estaba habilitado ningún punto interno de aduana, pero sí fue citada gente y hasta se le pidió dinero para ello.