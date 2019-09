Analiza Corral descoordinarse de la Federación

Chihuahua— Los Gobiernos de Chihuahua y Durango plantearon la posibilidad de retirarse del pacto fiscal con la Federación ante el recorte a las entidades en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

El Mandatario Javier Corral dijo que analiza descoordinarse del Gobierno federal, si no se corrigen los montos.

"Los Gobernadores deberíamos de tomar más en serio este momento delicado del País. Si nos quedamos callados no le vamos a hacer un bien a México y no es cierto que con negociaciones individuales cada Gobernador con el Gobierno federal va a sacar más para sus estados. Si el barco se hunde, nos hundimos todos", aseveró el titular del Ejecutivo en Chihuahua.

"También hay que pensar en la posibilidad de si no se modifican estas reglas, descoordinarnos de la Federación los estados que podamos hacerlo en función de nuestro propio Producto Interno Bruto y nuestras propias capacidades económicas y productivas. Yo no veo de otra y no veo signos de que esto vaya a cambiar".

Corral afirmó que planteó a sus homólogos de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), a la que recientemente se afilió, la necesidad de convocar a una nueva convención nacional hacendaria.

Consideró que se requiere garantizar una más justa y equitativa distribución de los ingresos fiscales, que sea oportuna y suficiente.

Dijo estar preocupado por la reducción en términos reales de las participaciones y las aportaciones al Chihuahua.

"Que debo decir no sólo es al Estado de Chihuahua, es creo que a todos los estados, porque descontando la inflación hay un decrecimiento del Fondo General Participable a las entidades federativas con relación al año pasado y esto es muy preocupante porque las entidades federativas es donde está hoy por hoy el impulso al desarrollo económico, al desarrollo tecnológico, a la innovación, al crecimiento económico", expuso.

El panista mencionó que es indispensable que los tres niveles de Gobierno, los municipios, los estados, el Gobierno de la República, junto con el Poder Legislativo, hagan una revisión de lo que sucede y se busquen las correcciones necesarias al planteamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

En tanto, el Mandatario de Durango, José Rosas Aispuro Torres, reprochó que, pese a su colaboración con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Estado no sea tomado en cuenta como él piensa en las participaciones y aportaciones federales.

"He platicado con el señor Presidente, no sólo he demostrado institucionalidad, voluntad para colaborar, para que le vaya bien al Presidente, bien a los duranguenses, el trato que nos están dando no corresponde a lo que merecemos los duranguenses", reclamó.

"Si estas decisiones siguen así, yo habría de plantearlo con toda responsabilidad con mis compañeros Gobernadores, decirles: si la Federación no nos quiere, salgámonos del pacto fiscal. Que los impuestos se cobren en Durango y ya no se los lleve la Federación y nos regrese lo que quiera".

Aispuro Torres previó que para el próximo año tengan entre 500 y 800 millones de pesos menos de presupuesto sólo en el rubro de participaciones.