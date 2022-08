Alistan más causas penales colectivas

Chihuahua.– Tras el “éxito” obtenido en la megaaudiencia en contra de Aras Investment Business Group, que concentró a 300 afectados dentro de una sola causa penal, el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, adelantó que ya alistan nuevas causas que agrupen, incluso, más denuncias.

Este martes, en audiencia de vinculación o no a proceso se resolverá la situación jurídica de los imputados, Diana Ivonne C. P., Sergio Armando G. C. y Óscar Gonzalo H. M., a quienes se les acusa de haber generado un daño de 65 millones 580 mil pesos y 243 mil 979 dólares a 300 inversores de Aras.

Fierro Duarte subrayó que una vez que concluya esta etapa procesal, el Ministerio Público estará en condiciones de acudir al tribunal para solicitar la judicialización de más de 300 expedientes, aunque aún están por definir cuántas querellas pueden desahogarse juntas dentro de los plazos establecidos en la ley.

“La audiencia se llevó conforme a lo planeado, se llevó bien, en una audiencia que marca un precedente muy importante, agradecemos la confianza de las víctimas, de la sociedad chihua-huense”, acotó.