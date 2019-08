Alerta: Acechan pervertidos a niñas

Chihuahua.- Al menos dos casos han conmocionado a la sociedad chihuahuense de menores que han sido sustraídas por hombres adultos que aprovechan las condiciones de vulnerabildad en las que se encuentran. Se trata de Brenda Rubi de 12 años quien fue sustraída por un adulto de 28 años y Dulce Yareli de 11 quien se fue con un adulto de 30.

Los menores por su condición de edad están en permanente riesgo y hay posibilidades de que sean persuadidos por adultos que logran manipularlas, advirtió el Psicólogo Ricardo Carrillo Franco.

“Desgraciadamente no hay una fórmula para detectar a simple vista a estos perversos, que a diferencia de lo que la gente piensa, que se trata de personas aisladas, pues no, ya que son encantadores, amistosos, exitosos en sus relaciones, de ahí la manipulación”, comentó el psicólogo.

El especialista dijo que se les debe brindar información a los menores sobre los peligros de confiar en personas mayores, sin llegar al extremo de crear niños temerosos o desconfiados.

Asimismo mencionó que detrás de esos casos se perciben hogares donde hay carencias afectivas, familias donde hay pocas oportunidades de educación y trabajo, agrega que no todas las familias en estas condiciones pueden caer en estos engaños, pero la realidad es que es una constante.

Carrillo Franco dijo que se debe criminalizar al adolescente al señalarlos que se fueron porque quisieron, ya que un menor de edad no tiene la capacidad de disponer de su patrimonio y su libertad, además los verdaderos culpables son estos hombres o mujeres que los engañan.

Afirmó que las disposiciones legales internacionales, nacionales y estatales, catalogan como delito la sustracción de un menor de edad, aunque este se haya ido con el adulto por su propia voluntad, ya que se asume una perversidad para cometer delitos como trata de blancas o esclavizarlos.



HONDUREÑO SUSTRAJO A RUBI

El 10 de mayo de 2019, Erick Barrera de origen hondureño, se llevó a Brenda Rubí, tras pedir permiso a la madre de ella para salir, pero al ver que no regresaban interpusieron la denuncia por plagio contra el extranjero.

Tras varios días y no dar con el paradero de ellos, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), emitió la alerta amber, para que la ciudadanía pudiera identificarlos y poder dar con ellos, además de realizar varias búsquedas por estados como Sonora, Durango y Coahuila.

Asimismo informaron que Barrera y la menor viajaban a través de la red ferroviaria del país y estuvieron quedándose en Casas del Migrante en distintos estados de la República Mexicana, por lo que la FEM tuvo presencia y coordinación con los estados de Coahuila, Durango, Baja California y Zacatecas.

Tras 26 días de estar fuera de casa, el 5 de junio, el aseguramiento de la menor Brenda Rubí fue casi circunstancial. Policías federales que patrullaban junto con elementos de Migración la observaron cuando en compañía del hondureño Wilson Lenin Pacheco Barrera (Erick Barrera), se disponía a cruzar la frontera con Guatemala, en la garita El Ceibo, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

Junto con el hondureño había cruzado de norte a sur el país y estaba 2 mil 384 kilómetros de casa.

Al ver la presencia policíaca Barrera echó a correr y logró cruzar a Guatemala. Rubí permaneció en territorio mexicano.

Los elementos de PF y INM lograron identificarla gracias a la fotografía que circuló a nivel nacional en la pesquisa de alerta Amber.

El aseguramiento de Rubí fue una sorpresa para las autoridades de Chihuahua, luego de semanas de operativos dentro y fuera del estado que hasta entonces no habían logrado dar con el paradero de la menor.



EXPRESIDIARIO SE LLEVÓ A DULCE

El pasado primero de agosto de 2019, José María Nuñez Portillo de 30 años de edad, quien es originario de Polanco Batopilas, convenció a la niña Dulce, de 11 años de edad, para que se fuera con él, después de haberla contactado en redes sociales.

José Maria tenía dos meses de haber salido del Centro de Rehabilitación Social, quien estuvo preso por violencia familiar, según información de la Fiscalía General del Estado.

El primer reporte es que se encontraban en ciudad Delicias, tras recibir la madre de la menor, Adelaida, una llamada de su hija quien le dijo que se encontraba en dicha localidad, sin embargo afirman que se trató de una distracción.

Este sábado la fiscalía emitió la Alerta Amber solicitando la ayuda de la comunidad y poder dar con el paradero de la menor y/o con el hombre con quien presuntamente se encuentra en compañía de Dulce.

La menor desapareció el pasado jueves a las 14:30 horas después de que salió de su vivienda, la cuál se ubica en la colonia Vistas del Cerro Grande, al sur de la ciudad.

Como características físicas tiene el cabello largo, negro y lacio, es de tez morena, con ojos color café oscuro, nariz redonda y 1.64 metros de estatura aproximadamente. Es de complexión mediana. Además traía puesto un vestido deportivo de rayas color negro con blanco y tenis negros.