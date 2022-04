Al menos 15 días más el uso de cubrebocas

Chihuahua- La Secretaría de Salud informó ayer que en Chihuahua se mantendrá el uso de cubrebocas al menos 15 días más después de que concluya el periodo vacacional.

Agregó que la determinación la tomó el Consejo Estatal de Salud y no será hasta que se analice el comportamiento de la pandemia tras la intensa movilidad de estas dos semanas previas en las que se determinará si se le considera prescindible.

Esto, tras las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-gatell, quien informó también sobre la eliminación de la semaforización epidemiológica a partir de mayo.

“En el estado de Chihuahua hasta el día de hoy y según lo que el Consejo de Salud acordó en su última sesión era esperar y ver el comportamiento 15 días después de estas vacaciones de Semana Santa, de este incremento en la movilidad que veíamos no sólo en las localidades, sino interestatal e internacional.

“Sabemos que hay países donde se han estado incrementando el número de casos y es lo que necesitamos observar. A pesar de que hemos tenido un buen desarrollo en las últimas semanas epidemiológicas en este momento hay un evento que son las vacaciones y que en el pasado han traído un incremento de casos. “Recordemos que en las convivencias de diciembre, las vacaciones de julio y de Semana Santa del año anterior todas trajeron un incremento de casos, unas mayor otras menor”, explicó Leticia Ruiz, directora de control y prevención de enfermedades.

Por ello, señaló que quienes integran el Consejo

Estatal de Salud han decidido esperar para revisar dicho comportamiento que se dará en el transcurso del mes de mayo, por lo que se exhortó a los chihuahuenses a continuar con el uso de las medidas preventivas y el cubrebocas.

“Estaremos atentos a ese comportamiento, les pedimos desde hoy que continúen con el uso de cubrebocas, con todas las medidas preventivas porque estos son los días que favorecen los contagios en incremento, después de esa movilidad siguen los periodos de incubación, por lo tanto el uso de las medidas preventivas y cubrebocas son cruciales cuando regresen a laborar, a las escuelas, con eso evitaremos un incremento mayor de contagios.

“Esta es la seguridad que damos a la población y es un acuerdo de todos los participantes en el Consejo y continúen con todas las medidas, el uso de cubrebocas y por supuesto un compromiso adicional que es que todos acudan a la vacunación”, finalizó. Cabe recordar que el día de ayer el subsecretario de salud, Hugo López Gatell manifestó que no se podía declarar que el uso cubrebocas ya no fuera obligatorio, pues nunca había sido declarado así. Lo que señaló es que puede decirse que ya no es imprescindible, aunque conminó a la población que así lo desee a utilizarlo para evitar contagiar a otros con el coronavirus.

“No vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del uso del cubrebocas, porque nunca lo declaramos obligatorio. Pero sí podemos decir que en este momento no es imprescindible el uso del cubrebocas, de que puede ser útil usarlo en espacios cerrados, desde luego quien lo tenga tiene menor probabilidad de trasmitir”, declaró.

Asimismo, anunció que desde el día 1 del próximo mes de mayo se eliminará la medida de semaforización epidemiológica a nivel federal, en la cual todos los estados se encuentran en verde actualmente y desde hace algunas semanas.

“Hemos decidido que el semáforo de riesgo ya no se emitirá desde el 1 de mayo, en que termina este que está vigente y a partir de mayo ya no lo emitiremos. “Y lo segundo es el lineamiento de seguridad sanitaria en seguridad sanitaria en los campos de trabajo que emitimos en la fase de nueva normalidad que contempla una serie de indicaciones también va a emitirse una nueva versión. “Quitamos varias cosas que fueron de poca utilidad, los tapetes sanitizantes, los túneles, etcétera que siempre recomendamos no utilizar”, detalló el subsecretario. En Chihuahua, ayer hubo tres contagios nuevos de Covid-19 en el estado, dos de ellos en la capital y uno en Ciudad Juárez, y ninguna defunción, cifras que se han mantenido en últimos días pues el pasado lunes en el municipio de Chihuahua tuvo sólo un contagio, algo inédito desde el inicio de la pandemia. Por ello los principales indicadores se mantienen en descenso, se informó desde la Secretaría de Salud estatal. A nivel nacional se registraron un total de 140 casos nuevos y el estado de Chihuahua se posiciona en el lugar 14 de casos activos en el país, por lo que presenta una tasa de incidencia de los últimos 14 días, de 2.2 casos activos por cada 100 mil habitantes.