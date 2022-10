Aeroshow: Una herida que no sana

Chihuahua- La tarde del cinco de octubre pero del 2013; pasó de ser un sábado familiar lleno de convivencia, risas y diversión a convertirse en un día lleno de sufrimiento, angustia, llanto, dolor y pérdidas.

Eran alrededor de las 17:30 horas cuando inició uno de los espectáculos más esperados del “Aeroshow” en la Presa El Rejón.

Además de las exhibiciones de aviones y acrobacias que se tenían contempladas, se programó el show de “Monster Truck” en donde la troca monstruo “Big Show” inició con una serie de destrezas frente a cientos de espectadores.

Las personas estaban muy emocionadas y todo parecía estar bajo control; sin embargo, en cuestión de segundos, el conductor de esta unidad, Francisco Velázquez Samaniego, sufrió una desastrosa caída, se golpeó en la cabeza y quedó inconsciente.

El pesado vehículo, arrolló a decenas de personas que se encontraban entre la vida y la muerte y dejó como saldo final a 90 heridos, y la desafortunada muerte de nueve personas, entre ellas cuatro menores de edad.

Héctor Renova Ortiz y su hijo de 12 años, José Ángel Renova Piña; los hermanos Julia Sophia y Diego Tarango Holguín; Paulina Santos Luna, de seis años; la enfermera María Cristina Baca Gámez; la maestra jubilada Guadalupe Chávez Sáenz; Lilia Acosta Armendáriz, de 45 años, y Bernardina Chávez Marioni; fueron las víctimas mortales y a quienes se les construyó un memorial en la presa en donde ocurrió el accidente.

Tras el fatídico desenlace de la tarde del 5 de octubre familiares de las víctimas emprendieron una batalla legal que no fue sino hasta tres años y medio después cuando pudieron obtener una disculpa pública y la creación de un fondo de 70 millones de pesos para familiares de víctimas fatales y heridos.

El hecho, solamente tuvo un detenido. Francisco Velázquez Samaniego (el conductor), fue la única persona que pisó la cárcel y que enfrentó una condena de cinco años de prisión.

En varias declaraciones “Panchito”, cómo comúnmente se le conocía al guiador de la troca, dijo desconocer porque la justicia fue sólo tras de él y no contra los demás involucrados que eran los políticos y los organizadores.

“Lo repito una vez más, no fue mi intención matar a personas, sólo estaba cumpliendo la orden que me dieron de hacer el show a pesar de que les advertí que la distancia no era la adecuada”, fueron las palabras del único sentenciado de este inolvidable accidente, el conductor de la troca monstruo “Big Show” que arrolló a 90 personas. Fueron cinco años en los que Panchito se quedó esperando justicia, y recordando una entrevista realizada por El Diario de Chihuahua, a más de año del accidente, el único detenido por este suceso, decía: “Es muy pesado, extraño a mi familia, todo, extraño la libertad; en cuanto salga de aquí no quiero volver más a Chihuahua”. “Yo quisiera que nada de esto hubiera pasado, pero la realidad es otra y ahora ya se cumple un año de que ocurrió el accidente. Como ya lo he dicho, yo me noqueé al caer la troca al suelo, cuando me di cuenta ya había pasado todo, es algo que no quisiera recordar, pero pasa a cada momento por mi mente”.

“Yo soy una persona trabajadora, sueño con estar de nuevo con mi familia y estar alejado de todo esto”.

Francisco Velázquez Samaniego enfrentó un proceso por el delito de homicidio imprudencial, lesiones y daños por los hechos ocurridos la tarde del sábado 5 de octubre, cuando la camioneta monstruo Big Show arrolló a un grupo de 90 personas que se colocaron en una zona prohibida donde se desarrollaba el show.

A Francisco Velázquez Samaniego le fue negada la posibilidad de una reducción de la pena o el privilegio de la condena condicional, ya que se le aplicó el castigo máximo; que fueron cinco años de cárcel, además de que al no cubrir la reparación del daño por un monto de 26 millones de pesos, no pudo recibir tampoco el beneficio de la preliberación por buena conducta.

El fallo condenatorio en su contra estableció además de la pena privativa de la libertad, el pago de una reparación del daño consistente en 10 millones 858 mil pesos por indemnización a las víctimas de homicidio, 574 mil por gastos funerarios, 13 millones 406 mil por pago de gastos médicos, 232 mil pesos por daños y 296 mil por el pago de servicios psicológicos.

El pago de la reparación del daño no fue posible, debido a que “Don Panchito”, no contaba con solvencia económica para poder pagar los 26 millones de pesos exigidos, razón por la cual no pudo salir antes.

Chihuahua aún recuerda, este trágico suceso, y aunque las heridas siguen abiertas para los familiares; la memoria y el recuerdo de sus seres queridos estarán siempre latentes.