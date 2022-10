Exigen atender el rezago de citas en el SAT

Chihuahua.— Las medidas anunciadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para atacar el rezago de citas presenciales y facilitar el cumplimento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, “son un poco cortas y debía hacerse algo más eficiente en el ámbito nacional”, señaló ayer el titular de la Comisión Local de Fiscalía del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Chihuahua, Jorge Arturo Martínez.

Planteó que las estrategias del SAT “no son la gran medida”, y se prevé que habrá serios problemas a partir de enero del 2023, cuando entre en vigor la obligación de la actualización de los datos fiscales de todos los contribuyentes, y los patrones no puedan deducir su nómina al presentar la declaración anual como asalariado.

También se podría tener problemas al momento de timbrar una venta a un cliente, porque su Código Postal no coincide con el del SAT.

Señaló que tan sólo en este dato, hay una gran discrepancia, ya que Correos de México ocupa para el estado de Chihuahua alrededor de nueve mil códigos postales, y el SAT tiene sólo tres mil, por lo que habrá bastantes discrepancias al momento de facturar.

Informó que, en días pasados, el SAT informó que amplió sus horarios y espacios de atención para que los contribuyentes puedan cumplir sus obligaciones fiscales.

De acuerdo con el comunicado, las oficinas de atención estarán abiertas, a partir del 7 de octubre y hasta el 30 de diciembre de este año, en un horario de 9:00 a 16:00 horas con previa cita.

Los trámites que los contribuyentes podrán efectuar son la inscripción al RFC, así como el de firma electrónica (e.firma).

Además, se pondrá en funcionamiento la oficina móvil para acercar servicios y trámites del SAT a zonas lejanas de las oficinas de atención al contribuyente.

El SAT precisó que en un primer momento se visitarán con la oficina móvil las entidades de Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz para atender a personas físicas.

Agregó que, en una segunda etapa, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Mérida, Tijuana, Ciudad Juárez y Ciudad de México para la atención, preferentemente, de personas morales.

El problema de las citas es por la evolución del CFDI y se venía trabajando con una versión del 3.3 y que en el 2021 entraron actualizaciones, cambios y datos que se tiene que incorporar a la factura fiscal en términos sociales, y con ello, la autoridad también evoluciona y crea sus propias bases de datos.

Hay cuestiones o catálogos que el SAT en esta versión 4.0 y pide nuevos datos, y algunos datos eran opciones se volvieron obligatorios en la nueva versión, entre ellos, el régimen de tributación y el código postal, entre otros.

El SAT tiene su catálogo de códigos postales y si el CDFI no coincide con los datos que tiene, entonces no permitiría facturar.

Agregó que esto llevó a que empleados y clientes saquen su constancia de situación fiscal para ver qué datos tienen y que se regularicen en sus actualizaciones y datos fiscales.

Si bien la autoridad ha dicho que no pidió sacar las constancias de situación fiscal, en la guía de llenado en el CDFI 4.0 indica que los datos requieridos se deben tomar de dicho documento.

De ahí es que a todos los contribuyentes se les pide la constancia de situación fiscal y de una vez con los datos actualizados.

Advierten de mayor fiscalización

Dentro del Paquete Económico 2023 que no tiene una reforma fiscal, “lo que se lee en letras pequeñas, es que va haber una mayor fiscalización de los contribuyentes” para lograr el mayor ingreso que se espera respecto del 2022.

Lo anterior lo advirtió en rueda de prensa Martínez Armendáriz, acompañado por la presidente del IMCPCh, Rita Esmeralda Avitia y José Carlos Bolaños, integrante de la Comisión Local de Contabilidad y Auditoría.

Martínez Armendáriz reiteró que el próximo año, el Gobierno Federal ejercerá “una gran fiscalización”, tanto en facultades de gestión, comprobación y vigilancia profunda a través de todas las novedades aprobadas este año como la nueva versión CDFI 4.0, Carta Porte y Beneficiarios Controladores, entre otros.

Expuso que, como no hay reforma fiscal para el próximo año, “lo que se lee en letras pequeñas en el paquete económico 2023, que indica que los ingresos van a aumentar, es que las gestiones de fiscalización de la autoridad se van a incrementar aún más de lo que ya se tiene”.

Martínez Armendáriz insistió en que habrá un gran trabajo de fiscalización a fin de que las autoridades puedan tener un mayor ingreso, sin una reforma fiscal.

Precisó que, en los hechos, ya se tiene un exceso en la fiscalización, porque continuamente hay cartas invitación que no están bien fundamentadas por la autoridad.

Por ejemplo, se ha visto que se manda correo a los contribuyentes en donde el Impuesto al Valor Agregado que trasladaron en los CDFI no coincide con el IVA que declararon con el pago definitivo mensual. No obstante, lo mandan señalando ejercicios del 2017, 2018, cuando en esos años había otras facilidades que no se toman en cuenta.

Detalló que la autoridad compulsa que todos los CDFI que se emitió como pagos en una sola exhibición, se cobraron en ese mes y los debes declarar.

No obstante, en esos años, de acuerdo con la ley, se podía emitir el pago en una sola emisión, siempre y cuando se cobrara antes del 17 del mes siguiente, por lo que el IVA se declaraba hasta que se cobraba.

Agregó, que esos correos invitación no están fundamentados y entonces “sí se tiene un exceso en la fiscalización que crea incertidumbre y pánico en el contribuyente”.

Desde que se dio la reforma en el Código Fiscal de la Federación, en la que la autoridad y varias administraciones de la desconcentrada tienen facultades de cancelar sellos digitales y cada uno puede realizar sus propios actos de fiscalización “se pone una soga en el cuello de los contribuyentes”, ya que detiene toda la operación y no hay más que acercarse con la autoridad para ver las diferencias que traen.

