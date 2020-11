Advierten abogados violaciones al proceso

Chihuahua— El abogado Héctor Villasana Rosales denunció que la Fiscalía Anticorrupción ha cometido violaciones graves al debido proceso, presunción de inocencia y demás normas a los procedimientos penales; al haber intentado obtener de un excolaborador de la alcaldesa María Eugenia Campos, una declaración fuera de la norma Constitucional.

“En el video se observa que el agente del Ministerio Público, Carlos Zamarripa le dice claramente al excolaborador que hay una investigación en su contra porque sus ingresos no coinciden con sus gastos, y lo declara fuera de todo contexto legal, sin la presencia de algún abogado, en un restaurante y no una instalación pública, donde obre una acta de por medio.

“Este agente debe ser inmediatamente separado de sus funciones porque ha cometido una violación grave al debido proceso”, subrayó.

“Es completamente irregular la actuación del Ministerio Público, porque primero, para que se esté llevando una diligencia en otro estado, debe haber un oficio de colaboración de la fiscalía en el estado donde se va a proceder.

Habría que revisar si la Fiscalía Anticorrupción solicitó el apoyo para practicar diligencias fuera del estado.

Esa primera irregularidad que debe responder la fiscal Gema Chávez.

Y luego constituye una irregularidad y violación al debido proceso, y al principio de defensa adecuada que establece el artículo 20 apartado B en la materia, porque se están practicando y revisando su patrimonio, sus cuentas bancarias, sus gastos y viajes, explicó

“Eso implica que está siendo investigada por un delito, por lo que tiene el derecho de comparecer en sede ministerial y ejercer su defensa, es decir, tener acceso a las constancias, a los medios de investigación, a los testigos para incluso poder sus abogados y ellos defenderse ante el MP, entonces le niegan esa posibilidad”, agregó.

Manifestó que eso “es una violación a la defensa adecuada y la Corte lo ha establecido en esa manera. Ella lo que tendría que hacer es solicitar una audiencia de control ante el Juez de Garantías para que a su vez ordene al Ministerio Público que le dé acceso a la carpeta de investigación y permita defenderse en sede ministerial”.

El abogado señaló que el agente del MP involucrado debe de inmediato ser separado, toda vez que al interrogar en sede no oficial a un ex colaborador de la alcaldesa, violando todo el debido proceso, es una falta grave. Es un absurdo e incongruencia que todavía no le dan carácter de imputada y ya la están persiguiendo en todo su entorno, enfatizó Villasana.

La Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados (Fechca) en voz de Ernesto Avilés Mercado, manifestó también que hay una actuación irregular de parte de la representación social en la investigación que se sigue a la alcaldesa, por lo que el gobernador sólo está esperando a que pida licencia para separarse del cargo, para judicializar sus carpetas en el actual proceso electoral.

Agregó que el gobernador ha sido muy específico al acusar a Maru Campos, fuera de los tribunales que ha recibido dinero de la nómina secreta.