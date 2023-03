Videos: Así festejó Bruce Willis su cumpleaños

Ciudad de México.- Este 19 de marzo fue el cumpleaños número 68 del actor Bruce Willis, y como parte de las felicitaciones, su esposa Emma Heming publicó un video con un mensaje para agradecer el apoyo que su familia ha recibido después de la noticia sobre la demencia frontotemporal que tiene.

El video posteado en Instagram muestra a Emma Heming con un semblante de tristeza al reconocer que este domingo está siendo difícil por la enfermedad que tiene su esposo, sin embargo, la esposa del actor reconoce el apoyo de los fans.

"Hoy es uno de esos días de sentir el dolor y la tristeza. Pero el lado positivo o el otro lado es que soy tan afortunada de sentir tu calidez y amor dirigido a mi marido y nuestra familia.

"Veo sus mensajes, las historias que comparten, y todo lo que puedo decir es gracias. Su conexión me ayuda y espero que les ayude de una manera pequeña saber que los estoy viendo y entiendo profundamente su viaje", escribió Heming.

Durante el video, la actual pareja del histrión de Duro de Matar explicó que estos días se ha sentido sensible por el estado de salud de su esposo y al mismo tiempo tener que seguir adelante con la crianza de sus hijos.

"Hoy es el cumpleaños de mi esposo. Inicie la mañana llorando, como pueden ver por los ojos hinchados y la nariz mocosa.

"Siempre recibo estos mensaje, o la gente siempre me dice que 'Oh, eres tan fuerte, no sé cómo lo haces'. No me dan opción. Desearía serlo. Pero también estoy criando a dos niños mientras está pasando esto, así que a veces en nuestras vidas, tenemos que ponernos nuestra ropa interior de niña grande y hacerlo, y eso es lo que estoy haciendo.

"Pero tengo momentos de tristeza todos los días, dolor todos los días, y realmente lo estoy sintiendo hoy en su cumpleaños", explicó.

Aunque mostró estar afectada por la situación, Emma Heming enalteció el lado positivo de las cosas y agradeció el apoyo constante de los fans.

A mediados de febrero, la familia de Willis informó que el actor tiene demencia frontotemporal, una enfermedad que no tiene cura y suele presentarse en personas mayores de 60 años.

¡Y todos le cantan 'Happy Birthday'!

Como parte de sus festejos cumpleañeros, la familia de Bruce Willis se reunió para cantarle 'Happy Birthday', momento que quedó plasmado en un video compartido por la ex pareja del actor, Demi Moore. En el clip se observa al actor sonriendo y cantando.

"Feliz cumpleaños, Bruce Willis. Muy orgullosa de que pudimos celebrarte hoy. Te amo y amo a nuestra familia. Gracias a todos por el amor y sus buenos deseos. Todos los recibimos", escribió Moore junto al video.