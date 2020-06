Venden guitarra que usó Cobain en el 'MTV Unplugged' por 6 mdd

Agencias

Beverly Hills, California. - El grunge se volvió oro este sábado cuando la guitarra que Kurt Cobain tocó, en la presentación del "MTV Unplugged" de Nirvana en 1993, se vendió por 6 millones de dólares en una subasta.

La Martin D-18E de 1959 que Cobain tocó en la rara actuación acústica de la banda se vendió al australiano Peter Freedman, propietario de Røde Microphones, en el evento Music Icons organizado por Julien’s Auctions en Beverly Hills, California.

Las ofertas se abrieron en 1 millón de dólares para la venta que terminó rompiendo varios récords mundiales.

Cobain usó la guitarra para tocar canciones como "About a Girl" y "All Apologies", así como los celebrados covers “The Man Who Sold The World” y “Where Did You Sleep Last Night”, en el show del 18 de noviembre de 1993, en Nueva York, que se realizó cinco meses antes de que el cantante y compositor se suicidara a los 27 años.