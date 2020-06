Associated Press / Harry Connick Jr. junto con su hija Georgia

Nashville, Tennessee– El cantante y actor Harry Connick Jr. ha pasado gran parte de su vida en autobuses turísticos y viajando de ciudad en ciudad, pero incluso cuando la pandemia cerró el país, no pudo quedarse quieto.

Con la ayuda de su hija, Georgia Connick, que es cineasta, y un montón de cámaras Gopro, se embarcó en un viaje pandémico por carretera para conocer a los trabajadores esenciales de todo el país que arriesgaron sus vidas durante la pandemia.

“United We Sing: A Grammy Tribute to the Unsung Heroes”, un especial de televisión que se transmite en CBS el domingo a las 8 p.m. ET / PT, destaca a los héroes cotidianos a lo largo de su viaje a Nueva Orleans, con la ayuda de los famosos amigos de Connick, incluido Brad Pitt, Oprah Winfrey, Sandra Bullock y Renee Zellweger.

El espectáculo también presenta actuaciones musicales de Jamie Foxx, Cyndi Lauper, Branford y Wynton Marsalis, Dave Matthews, Tim Mcgraw, Irma Thomas y más.

“Solo quiero comunicarme y conocer a algunas de estas personas, trabajadores de saneamiento o maestros de escuelas primarias o personas que trabajan en bancos de alimentos”, dijo Harry Connick. “Éstas son las personas que mantienen la cadena de suministro y nuestras vidas”.

12 días en carretera

En el transcurso de aproximadamente 12 días, Georgia Connick filmó a su padre con cámaras de mano o Gopro mientras conducía un vehículo recreativo para saber cómo el nuevo coronavirus estaba afectando a los trabajadores en el transporte público, supermercados, atención médica y más.

Comenzaron su viaje en un hospital en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York, donde la hermana de Connick, coronel y psiquiatra de la Reserva del Ejército, ayudó con la respuesta del Pentágono a la pandemia.

“Fue muy emotivo”, dijo Harry Connick. “Queríamos hacer un programa que fuera sobre la celebración en lugar de recordar constantemente a la gente lo triste que es la situación. Y es. Pero hay muchos revestimientos plateados”.

Una vez que llegó a su ciudad natal de Nueva Orleans, Harry Connick caminó por las calles vacías de Bourbon Street, el punto de entretenimiento iluminado con luces de neón que normalmente estaba lleno de música, bebidas y bailes que se habían quedado en silencio durante la pandemia.

Para verlo

El especial saldrá al aire el 21 de junio y seguirá al presentador Connick Jr. y su cineasta-hija Georgia en un viaje por carretera celebrando y agradeciendo a los trabajadores esenciales durante la pandemia de coronavirus.

En lugar del tradicional desfile de segunda línea, los bailarines y músicos se mantuvieron a 12 pies de distancia, bailando en el lugar con máscaras.

“Esperamos que cuando la gente mire el domingo por la noche, tengan un respiro del aluvión normal de malas noticias”, dijo.

El especial recaudará fondos para organizaciones benéficas que apoyan a los niños desatendidos, incluidos No Kid Hungry y el Ellis Marsalis Center for Music en Nueva Orleans, así como al Fondo de Ayuda Musicares COVID-19, una organización benéfica de la Academia de Grabación.

PARA VERLO

En línea: United We Sing: A Grammy Tribute to the Unsung Heroes

En CBS (4 tv aire)

Domingo 21 a las 8 p.m.