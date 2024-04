Planeó Giancarlo Esposito su asesinato por crisis financiera

Associated Press | Esta opción fue pensada ante la severa crisis financiera y de salud mental a la que Esposito se enfrentaba en 2008. Associated Press | Esta opción fue pensada ante la severa crisis financiera y de salud mental a la que Esposito se enfrentaba en 2008. Associated Press | Esta opción fue pensada ante la severa crisis financiera y de salud mental a la que Esposito se enfrentaba en 2008.

Ciudad de México.- El actor y productor Giancarlo Esposito reveló en una entrevista con 'Jim & Sam Show' de SiriusXM, que antes de conseguir su papel en la exitosa serie Breaking Bad, había considerado planear su propio asesinato. Esta opción fue pensada ante la severa crisis financiera y de salud mental a la que Esposito se enfrentaba en 2008. Admitió que contempló que sus hijos cobraran el dinero de su seguro y así pudieran tener más recursos para salir adelante. "Empecé a maquinar. Si conseguía que alguien me eliminara, muerte por desgracia, mis hijos cobrarían el seguro. Tenía cuatro hijos. Quería que tuvieran una vida. Fue un momento difícil. Pensé literalmente en la autoaniquilación para que pudieran sobrevivir. Así de mal estaba", aseveró. Pese a que la decisión de Giancarlo parecía seria y tras de consultar ideas con su ex esposa Joy McManigal, finalmente optó por no llevarlo a cabo para no generar secuelas a sus cuatro descendientes, tal como el propio actor estaba viviendo. "Empecé a pensar que no era viable, porque el dolor que les causaría sería de por vida y habría un trauma de por vida que solo extendería el trauma generacional del que estoy tratando de alejarme". Poco tiempo después de este episodio, Giancarlo Esposito obtuvo el papel del villano en Breaking Bad, consiguiendo que el panorama cambiara para él y su familia. Actualmente, Esposito se encuentra mejor que nunca promocionando su nueva serie Parish de AMC.