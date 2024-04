Cosecha Esmeralda Pimentel los frutos de su trabajo

Ciudad de México.- Si algo tiene claro Esmeralda Pimentel es que este año le toca cosechar los frutos de todo el esfuerzo que invirtió en su carrera durante el 2023, empezando por la serie española Perverso, disponible mañana en Prime Video.

"No dejo de reconocer lo privilegiada que soy de que mi carrera me pueda seguir abriendo las puertas de otros países. Agradezco mucho a las plataformas que nos han permitido viajar y que nos dan trabajos que unen puentes, que retratan voces distintas y diversas.

"En Perverso interpreto a Mariana, una mujer que tiene hibristofilia, que tiene atracción por las personas que son sumamente violentas. Este personaje me llevó a hacer toda una investigación profunda y me hizo cuestionarme muchas cosas", contó la actriz, en entrevista.

Pronto llegarán también proyectos como la película Casi el Paraíso, basada en la novela homónima del escritor mexicano Luis Spota, y Todo lo Que Fuimos, donde interpreta a una madre que está enamorada de otra mujer.

Para Pimentel, de 34 años, estos trabajos son el reflejo de la búsqueda constante de diversificar su carrera y aceptar nuevos retos.

"He intentado, en la medida de mis posibilidades, no encasillarme y buscar proyectos que cada vez me reten más. Cada vez que leo un guion y empiezo a sentir nervios y cuestionar si soy capaz de hacerlo, inmediatamente pienso que es por ahí, donde está lo desconocido, lo nuevo

"Siento, honestamente, que apenas estoy teniendo mi identidad y mi seguridad como actriz para saber qué proyectos sí y cuáles no. Son proyectos que me emocionan. Son personajes muy distintos entre ellos", dijo.

Por otra parte, Pimentel y la artista colombiana Majida Issa serán las anfitrionas de los Premios Platino, que reconocen lo mejor del cine y series iberoamericanas, cuya entrega tendrá lugar este sábado en la Riviera Maya.

"Es una responsabilidad y un gran privilegio ser la portavoz y la representante de este País, que se vuelve la sede de los premios. Si bien yo no soy conductora, me parece increíble poder rendir un homenaje desde el escenario al audiovisual iberoamericano.

"Han sido días de muchísimos ensayos, estamos trabajando para que sea una gala digna, haremos un homenaje muy bonito a nuestro País, que espero se sientan muy orgullosos", detalló.

Esta es la primera vez que la ceremonia tendrá a dos mujeres como presentadoras, lo cual redundará en una ceremonia más significativa y dinámica.

"Tengo una gran compañera y es la primera vez que estamos dos mujeres al frente de la gala, y es histórico. Representa y habla mucho del poder que estamos teniendo las mujeres, cómo estamos conquistando espacios. Lo que la hace distinta a otras es la comunicación entre nosotras, es de mucho respeto, de mucha compañía, mucha cercanía y muy bonita.

"Vi todas las películas nominadas (a los Platino), hice mi tarea, todas son maravillosas, pero mi favorita es Tótem, de Lila Avilés. Estoy deseando que se lleve el premio de la noche", agregó.