Trae buenos augurios

/ Por el documental desfilan varios famosos, entre ellos Lin-Manuel Miranda llegando a conocer a ‘su héroe de la infancia’ / Durante 96 minutos el documental narra la historia de un ser complejo, a quien muchos consideran un adelantado para su tiempo al negarse a ser encasillado en una definición específica de género

Con sus movimientos enfáticos y elegantes, extravagantes capas, sacos, chalecos con lentejuelas y alhajas, Walter Mercado cautivó a todo América y demostró a lo largo de los años que lo sabía todo, acerca de todo.

Extraño es entonces que durante décadas lo dijo todo acerca de los 12 signos del zodíaco, pero nada sobre él. Falleció como un ser mítico, como una leyenda que sólo dejó un legado de incógnitas.

¿Por qué desapareció tan repentinamente? y ¿cómo es que lidió con su propio futuro en sus últimos días de vida?, son algunas de las interrogantes que quedaron tras su partida terrenal, y que hoy serán respondidas con el estreno del documental ‘Mucho, mucho amor: La Leyenda de Walter Mercado’.

Este largometraje de Netflix, dirigido por los hispanos Cristina Costantini y Kareem Tabsch, y producido por Alex Fumero, hará un recuento emotivo y muy detallado de la vida de Walter Mercado a lo largo de 96 minutos. Desde su infancia en Ponce, Puerto Rico, hasta el final de su vida.

“Crecimos con él”, dice en el tráiler del documental el reconocido compositor, actor, cantante y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, quien aparece en la producción junto a reconocidas figuras de la industria del entretenimiento y de los medios, tales como el periodista Jorge Ramos, al actor Eugenio Derbez y el músico Howard Stern.

De hecho, crecer viendo a Walter Mercado fue lo que inspiró a Cristina, Kareem y Alex a unirse para contar su historia, pues ellos muy bien sabían que no eran los únicos, ya que, en su mejor época, el programa del astrólogo llegó a verse por 120 millones de televidentes a diario.

“Creas o no creas en los horóscopos y la astrología, te toca el corazón con su mensaje de amor y paz. Y tenía también un sentido de humor pícaro como ningún otro”.

“Siendo latino y criado en Estados Unidos, Walter era una presencia diaria en nuestras casas”, dijo Tabsch a Efe durante el estreno de ‘Mucho, mucho amor…’ el pasado 24 de enero en el Festival Sundance.

La filmación, que además aborda la estafa que sufrió Mercado por parte de uno de sus representantes, que casi lo dejó en la ruina, terminó un día antes de la muerte de Mercado, quien falleció a sus 87 años el 2 de noviembre de 2019 debido a una falla renal.

“Dio esperanza en sus vidas a muchos latinos de Estados Unidos”, añadió el productor.

Engalanado con sus tradicionales capas, Walter siempre les decía a sus televidentes si el mes sería bueno o malo para ellos, o si simplemente tendrían que “ponerse las pilas”. Él entró a millones de hogares con una gran presencia a fin de darles esperanza a las personas para el día venidero.

Tal cual héroe

Alex Fumero aseguró a Efe que para él Mercado fue un héroe y una figura de valentía por la manera en la que él siempre se mostró, con un estilo andrógino y vestimentas poco usuales en la televisión. Fue el primer hombre de género ‘fluido’ que muchas personas vieron en la pantalla chica.

Respecto a su imagen y sexualidad, la producción también aborda la forma en la que el astrólogo veía las relaciones humanas (él nunca reveló su orientación).

Por ejemplo, en el tráiler se muestra un fragmento de la entrevista que tuvo Mercado en septiembre del año pasado en el programa ‘Real America with Jorge Ramos’, donde declaró que: “La gente quiere saber si Walter es heterosexual, homosexual, metrosexual, bisexual; no me importa. Aquí estoy, soy quien soy, eso es todo”.

‘Mucho, mucho amor: La leyenda de Walter Mercado’

Documental de Cristina Costantini y Kareem Tabsch

Estrena hoy en Netflix

Duración: 96 minutos

Sinopsis: El mítico, adorable y deslumbrante astrólogo Walter Mercado desapareció en el apogeo de su fama. Este emotivo documental revela por qué.

Walter Mercado

Astrólogo, actor, bailarín y escritor

Nombre completo: Walter Mercado Salinas

También conocido como: Shanti Ananda, que significa “paz y felicidad” en sánscrito

Nacimiento: 9 de marzo de 1932 en Ponce, Puerto Rico

Fallecimiento: 2 de noviembre de 2019 (a sus 87 años), en San Juan, Puerto Rico

Estudió: Pedagogía, Psicología y Farmacia en la Universidad de Puerto Rico (UPR)

- Como celebridad televisiva debutó en un programa puertorriqueño de Telemundo a finales de la década de los sesenta