Acusa Winona Ryder otra vez a Mel Gibson de antisemita y homófobo

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Winona Ryder ha querido hablar sobre el antisemitismo que se vive en Hollywood. La actriz de 'Stranger Things' ha recordado los supuestos comentarios antisemitas y homófobos que Mel Gibson profirió durante un encuentro en 1995. El actor, a través de su representante, ha negado categóricamente todas las acusaciones vertidas por la actriz.

"Estábamos en una fiesta con un montón de gente, había buenos amigos míos y estaba Mel Gibson. Estaba fumando un cigarrillo. Todos estábamos hablando, cuando le dijo a uno de mis amigos, que es gay: '¡Oh! Un momento, ¿voy a contagiarme de SIDA?' Después dijo algo sobre los judíos y me preguntó si no era una 'oven dodger' (término despectivo referente a la cremación de judíos durante el holocausto)", ha recordado Ryder en una entrevista para The Sunday Times.

La actriz, que se encuentra promocionando la miniserie 'La conjura contra América', que emite HBO desde el pasado mes de marzo, continuó hablando de varias experiencias antisemitas en Hollywood.

Ha habido situaciones en las que la gente se sorprendía de que fuese judía porque era demasiado guapa", comenta, destacando que un director, de origen judío, no quiso contratarla para una película de época porque la veía "demasiado judía" para "interpretar a un miembro de la realeza".

El representante de Gibson ha declarado que los comentarios de Ryder son "100% falsos" y que la actriz "está mintiendo".

"Mintió sobre este asunto hace más de una década, cuando habló con la prensa, y ahora está mintiendo de nuevo", señala.

No es la primera vez que la intérprete hace referencia a esta supuesta desagradable anécdota. Ya en 2010, en una entrevista para GQ, habló sobre ella y reveló que el actor “intentó disculparse" con ella.

El manager de Gibson envió un comunicado desmintiendo sus declaraciones. Aunque, años después, el actor quiso abordar este tema con Ryder, ella se negó a hablar con él.

Esta tampoco es la primera ocasión en la que el director de Braveheart y La pasión de Cristo es acusado de antisemita y homófobo. El capítulo más recordado en ese sentido tuvo lugar en 2006 cuando fue arrestado por la Policía por conducir ebrio acusó comenzó a gritar durante la detención acusando a los judíos de ser los culpables "de todas las guerras del mundo".