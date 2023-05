Tina Turner reveló a Cher y Oprah dura enfermedad

Ciudad Juárez.- Tina Turner habría revelado a Cher y a Oprah Winfrey sobre una enfermedad renal y su preparación emocional para enfrentar la muerte.

Page Six dio a conocer que Cher no identificó qué afligía específicamente a Turner, pero reconoció que había una máquina de diálisis en la casa de la cantante de "Missing You" en Suiza.

"Mis riñones son víctimas de no darme cuenta de que mi presión arterial alta debería haber sido tratada con medicina convencional", le dijo a sus seguidores en ese momento.

"Me he puesto en gran peligro al negarme a enfrentar la realidad de que necesito una terapia diaria y de por vida con medicamentos. Durante demasiado tiempo creí que mi cuerpo era un bastión intocable e indestructible", dijo Turner en una publicación de Instagram del 9 de marzo en honor al Día Internacional del Riñón.

Turner murió después de luchar contra una "larga enfermedad", anunció su familia, mientras que su representante reveló que la legendaria cantante había fallecido por causas naturales.

"Ciertamente sabía que estaba enferma, pero la había visto en 2019 y fui a visitarla al hospital y ella me dijo que estaba lista para irse, es decir, lista para dejar el planeta", compartió Winfrey, otra amiga cecana.

Cher agregó que Turner le dio un regalo de despedida durante su última reunión.

"Me dio un par de zapatos la última vez que la vi", reveló. "¿Qué tipo de zapatos? ¡Zapatos de Tina Turner!".