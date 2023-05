Debuta Lucy Paez en Hollywood con ayuda de Jennifer Lopez

Monterrey, México.- Su nombre es Lucy Paez, tiene 14 años, es originaria de San Pedro y su debut en Hollywood es nada menos que de la mano de Jennifer Lopez.

El viernes pasado llegó al menú de Netflix La Madre, la nueva cinta de acción de J.Lo, donde la sampetrina interpreta a Zoe, hija de la protagonista.

Para esta historia, dirigida por Niki Caro (Mulán) y en la que también actúan Joseph Fiennes (Shakespeare Apasionado), Omari Hardwick (Power) y el mexicano Gael García Bernal, la adolescente aprendió el uso de armas de fuego, defensa personal y a convivir con lobos.

La sampetrina fue seleccionada entre 10 mil chicas que audicionaron para la cinta.

"Siento que fue demasiado rápido", cuenta Lucy emocionada. "Fui casi de las últimas en entrar en la audición, hice el 'call back', vine a Los Ángeles y nos fuimos a filmar a Vancouver. Allá me empezaron a preparar con clases de manejo de armas, con los lobos para que me mordieran la mano (una escena de la película) y de defensa personal".

Apenas unas horas después de la premiere en Los Ángeles realizada el jueves en la noche, la joven detalla en entrevista la preparación para el filme.

"Aquí me tenían con un profesional. Me llevaron a un 'shooting ranch' y súper 'safe'. Me tenían con el señor diciéndome todas las indicaciones para hacerlo de una manera súper bien", dice.

En la película el personaje de Jennifer enseña a su hija a conducir, pero previo al rodaje fue diferente.

"Literal: vino y me dijo un señor 'te voy a enseñar a manejar'. Yo le marqué a todas mis amigas de que 'voy a aprender a manejar, súper cool, voy a ser mejor que todas'. Y literal: me subió al carro, me enseñó cómo prender el carro y ya".

"Le dije a Niki (la directora) 'quiero que la gente piense que estoy manejando'. Y sí, parece que estoy manejando".

La Madre inició su rodaje en septiembre del 2021 y concluyó en marzo del 2022, con locaciones en Vancouver, Alaska, Cuba y las Islas Canarias.

Filmar en la nieve, en Canadá, lejos de incomodar a Lucy, fue algo que disfrutó, aunque no fue lo mismo para Jennifer.

"A mí me encanta el frío. Algo que me gustó de esta película es que casi todo es real, los 'wolfs', la 'snow', todo fue real. Siento que Jennifer era la que tenía más problemas con el frío porque a ella le encanta el calor. Con la nieve yo sentía como si fuera Navidad todos los días", expresa.

Sus inicios

Desde niña Lucy desarrolló su gusto por la actuación.

Junto a su padre era asidua al cine a ver películas de diversos géneros, no sólo cintas de princesas.

"Mientras todas las niñas veían historias de princesas, yo estaba viendo películas de acción y de miedo. Eso hizo que me enamorara del cine un chorro", comenta la estudiante de octavo grado.

Tenía 5 años cuando un tío que vive en Houston la animó a acudir a un casting para teatro y quedó encantada.

"Creo que era una obra de Peter Pan, algo muy chiquito. Me acuerdo que mi mamá era de: 'No, no sabe ni leer' y sí, yo ni sabía, literal, estaba bebé. Pero le rogué hasta que pude ir.

"Mi tío me llevó al teatro y me enamoré desde el primer día. Me acuerdo que salí y dije: 'Mamá, ya no quiero bailar. Quiero hacer esto para toda mi vida. Quiero ser actriz'".

En México actuó en las cintas Silencio, de la directora Lorena Villarreal, rodada en Monterrey, y El Exorcismo de Carmen Farías,del director Rodrigo Fiallega, en ambas con roles pequeños.

J.Lo la pone nerviosa

Aunque se considera una chica segura de sí misma, la primera vez que se encontró con Jennifer se sintió intimidada.

"Todo el mundo me estaba diciendo: 'Te vas a sentir nerviosa porque es Jennifer Lopez', pero yo siento que manejo el conocer a gente nueva bastante bien, pero cuando llegué a la audición y la vi toda producida y obvio, súper 'The Mother', porque ese era el chiste, yo me puse nerviosa. Ella después me dijo 'te estaba tratando de intimidar para ver cómo reaccionabas'".

La actitud dura y distante que muestra el personaje de Lopez en escena sólo fue frente a las cámaras porque en el set Lucy conoció a una mujer muy buena, amigable y compartida.

"Fue una persona demasiado linda y estar al lado de un ícono, estar al lado de ella y verla trabajar, aprendía algo nuevo todos los días. Algo que me he dado cuenta es que mucha gente siento que no le da el crédito, es que es una persona demasiado buena", afirma.

Y aunque atesora cada palabra que Jennifer le dijo, lo que más destaca de su "madre del cine" es su calidad humana y lo trabajadora que es.

"Un día veías que estaba en los MTV Awards y al día siguiente estaba en Canadá a las 5 de la mañana trabajando en el lodo, con las pistolas, moviéndose. Eso me impresionaba un chorro.

"Fue una persona buena con todo el mundo, a todos les decía 'good morning'. Me acuerdo que al final del rodaje nos regaló a toda la producción backpacks de la marca Coach (de la que J.Lo es imagen)".

Después de su debut en Hollywood, Lucy está decidida a darle continuidad a su carrera, tiene un agente en Estados Unidos y ya comenzó a leer proyectos para seguir actuando.

"Obviamente a México lo amo, pero cuando pueda venirme a Los Ángeles, claro que me quisiera venir, pero siempre voy a querer a Monterrey. Monterrey está en mi corazón".

Una estrella que despega

- Lucy Paez fue seleccionada por Netflix como una de sus estrellas en ascenso, por su interpretación de Zoe en La Madre.

- La regia fue considerada entre las 23 figuras jóvenes nuevas destacadas.