Tendrá 'The Lincoln Lawyer' segunda temporada

Netflix ha renovado el drama de David E. Kelley, basado en los libros del autor Michael Connelly, para una segunda temporada. La jefa de televisión global de Netflix, Bela Bajaria, anunció la noticia este martes durante el Banff World Media Festival, según informó el medio Hollywood Reporter.

La segunda temporada consistirá en otro lote de 10 episodios y se basará en el cuarto libro de Connelly, The Fifth Witness. (La primera temporada se basó en el segundo libro, The Brass Verdict). Además, Dailyn Rodriguez (Queen of the South) ha abordado el drama como coproductor ejecutivo. Ted Humphrey, quien desarrolló la serie junto al creador David E. Kelley, también regresará como showrunner y productor ejecutivo. Se espera que Kelley, como lo hizo con Big Sky de ABC, esté menos involucrado en esta segunda temporada.

La renovación se consideró un hecho después de que la serie explotara en la plataforma. Después de su lanzamiento el 13 de mayo, Lincoln Lawyer ha estado en el Top 10 global de Netflix y ha llegado a 90 países con un acumulado de 260.53 millones de horas vistas hasta el pasado 5 de junio.

Lincoln Lawyer pertenece a una extensa lista de series originales que Kelley tiene en proceso en múltiples plataformas. También está detrás de Missing File de Peacock, Avalon de ABC, A Man in Full de Netflix, Presumed Innocent de Apple y Love and Death de HBO Max, así como Big Shot en Disney+. También se espera que su drama de Hulu, Nine Perfect Strangers, obtenga una segunda temporada.