Sharon Stone lo soltó todo en su libro de memorias

Tomada de Internet

Ciudad de México.- La actriz Sharon Stone asume un nuevo papel en la vida real como escritora de sus memorias.

"He aprendido a perdonar lo imperdonable. Mi esperanza es que, al compartir mi recorrido, ustedes también puedan aprender a hacer lo mismo", indicó Stone, cuyo libro The Beauty of Living Twice se publicará en marzo, publicó El Universal.

El sello editorial Alfred A. Knopf anunció este martes que la famosa, de 62 años, reflexiona sobre todo, desde su dolorosa infancia en Pennsylvania, hasta películas como el thriller que la lanzó a la fama, Bajos Instintos, en su texto.

También exploró su tiempo en la épica de la mafia de Martin Scorsese Casino, por la que fue nominada a un Óscar y recibió un Globo de Oro, y escribió sobre sus dos matrimonios, el accidente cerebrovascular casi fatal que sufrió en 2001, y su trabajo humanitario para la investigación del sida y otras causas.

"Stone en estas páginas recuerda a la Stone que hizo noticia a lo largo de su carrera: es valiente, honesta y franca, y no se guarda nada al discutir aspectos del trauma y la violencia que soportó de niña y cómo su carrera elegida como actriz hizo eco de muchas de esas mismas agresiones'', indicó la editorial en un comunicado.

Los créditos cinematográficos de Stone también incluyen La Musa, de Albert Brooks; Flores Rotas, de Jim Jarmusch; y La Lavandería, de Steven Soderbergh.