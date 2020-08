Las últimas fotografías de Freddie Mercury y la hermosa historia detrás de ellas

Las últimas fotografías de Freddie Mercury en casa con sus gatos y Jim: la hermosa historia detrás de ellas

EXPRESS ONLINE

Freddie siempre decía que no le importaba cómo la gente lo recordaría: "Dependerá de ellos. Cuando esté muerto, ¿a quién le importa? No me importa". Pero él no hubiera querido que lo recordaran postrado en la cama, disminuido y frágil.

Entonces, es apropiado que lo recuerden sonriendo al sol.

Consciente de cómo su apariencia se había visto afectada por su enfermedad, la valiente estrella pidió ser fotografiada a pequeña distancia, según publicó el medio Express Online.

Las imágenes a continuación son un precioso recordatorio del espíritu de Freddie y es aún más perfecto que tenga a uno de sus amados y fieles compañeros a su lado.

Las imágenes también son un eco de una de las primeras imágenes de Freddie en su casa en su jardín de Holland Park, mucho más modesto, en 1975.

En sus memorias, Hutton describe el momento: "Ese verano Freddie posó para una cámara por última vez, la mía".

"Sucedió así. Estaba en el jardín fotografiando algunas de las flores y Freddie caminó hacia mí.

"Apunté la lente; quería retroceder un poco para que no fuera un primer plano. Luego posó mientras yo tomaba cuatro fotografías y logró sonreír para cada una".

Jim agregó: "Estaba tan pálido y cansado que sabía que no se veía lo mejor posible, pero poco importaba; de todas las fotos que tengo de Freddie, esas son las que más amo".

Las imágenes fueron tomadas el 28 de agosto de 1991, tres meses antes de que falleciera el ícono vocalista de Queen.

Lo que es tan conmovedor es cuánto esfuerzo había hecho Freddie. Su amigo cercano y asistente personal, Peter Freestone, describió a Express Online lo casual que a Freddie le gustaba estar en casa, incluso con plena salud.

Peter dijo: "Freddie en casa solo estaría sentado en un chándal que no combinaba, en el sofá, viendo Countdown".

Está claro que los elegantes pantalones azules y la camisa estampada de flores fueron elegidos a propósito por Freddie. Quería verse bien por el momento y para Jim. Al hacerlo, también dejó un último y maravilloso recuerdo al mundo.

También es apropiado que uno de sus gatos estuviera allí.

La estrella tuvo al menos diez a lo largo de los años, comenzando con Tom y Jerry cuando vivía con Mary Austin. Seis estaban allí con él al final: Dalila, Goliat, Lily, Miko, Oscar y Romeo.