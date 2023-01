Se prueba Mauricio Ochmann de cantante

Monterrey, NL.- Recibió mensajes de apoyo, sí, pero sus propias fans también le hicieron saber a Mauricio Ochmann que lo suyo es actuar, no cantar.

Este miércoles, el protagonista de la película ¿Y Cómo Es Él? debutó como cantante con el lanzamiento de su EP titulado Origen e inició la promoción de su sencillo "En Defensa Propia".

Los comentarios en su cuenta de Instagram le llovieron, y aunque Ochmann no fue ajeno a las críticas que recibió, prefiere quedarse con los mensajes positivos.

"Yo estoy muy acostumbrado y muy curtido en esa parte de las opiniones y los puntos de vista, porque desde hace muchos años sé que no le puedes gustar a todo el mundo", expresó el protagonista de El Chema, en entrevista telefónica.

"Hay gente que te quiere y gente que no, que le gusta lo que hago y a la que no le gusta, hay quienes me prefieren de malo y otros de bueno, o los que me quieren en la comedia y otros en el drama".

Sin embargo, Ochmann dijo ser respetuoso de las opiniones, las buenas y malas.

"Zapatero a tus zapatos, definitivamente buen cantante no eres, lo que sí eres es un tremendo actor". "Pero qué necesidad", "No gracias, buen intento", "Ay no por qué haces esto Mau, tan buen actor", "Como cantante es muy buen actor", le escribieron.

Aunque también hubo fans que lo defendieron.

"A mí me parece que canta bien, ojalá no le afecten los malos comentarios", "Éxito, no todos se atreven a hacer lo que les gusta", "Pensé que era Alexander Acha, wow".

Para nadie es posible hacer que todo le guste al público por igual, es imposible, aseguró el actor.

"Mi propósito no es hacer algo para gustarle a todo el mundo. Esta es una etapa mía y la quiero compartir. Yo me quedo con toda la gente que vibra con lo que hago en el momento y respeto a quien no le gusta y está bien", agregó Ochmann.

Origen nació a raíz de que retomó la escritura un día que estaba en la ducha, contó, le presentó el escrito a su maestra y lo que él pensó era un poema, le hizo ver que se trataba de su primera canción.

Así como de niño encontró en la actuación un refugio y un lugar seguro que le ayudó a expresar sus emociones, así le sucede ahora con la música.

"Encontré en el canto que era muy liberador, terapéutico y sanador. Yo de niño escribía muchos poemas. A los 12, algo pasó que dejé de escribir. Siempre fui un niño que interiorizada mucho", afirmó el actor de 45 años.

Aún no sabe si compaginará de manera formal la actuación con la música. Por lo pronto, Origen fue un gusto el que se quiso.

Sin embargo tampoco descarta seguir escribiendo canciones.

Incluso sobre la posibilidad de presentarse en vivo como cantante, es una idea que por ahora deja Ochmann sobre la mesa.

"Creo que necesito más canciones para subirme a un escenario, pero no sé, igual hago el experimento más adelante porque estaría bonito compartirlo en vivo, con músicos y yo cantando. Necesitaría meterle una seis canciones más para que sea un showcito", expresó.