Se presentará Snoop Dog en Monterrey

Monterrey— El controversial rapero Snoop Dogg alista dos fechas para México, por lo pronto ya confirmaron un épico encuentro con los regios para el viernes 1 de noviembre en el Fórum Monterrey.

Su concierto será al aire libre en una noche en la que esperan congregar a 17 mil fanáticos en esta explanada ubicada en la Avenida Madero, a un costado de la Arena Monterrey.

Sergio Islas Pacheco, encargado de prensa de Media Leader Producciones, informó que los boletos para este concierto tienen un costo desde los 700 hasta los mil 700 pesos.

"Ya está confirmado, de hecho la venta de boletos se está activando vía Superboletos. Es la primera de dos presentaciones, la segunda será en la Ciudad de México", informó Pacheco.

El cantante y productor nacido en Long Beach, California, quien ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama, regresa a Monterrey luego de su participación en el Festival Pa'l Norte 2014.

La presentación está programada para las 20:30 horas. Se informó que no hay restricción de edades.

En los dos shows que planea hacer en México presentará lo más nuevo de su música incluida en su disco I Wanna Thank Me, que saldrá en otoño de este año y cuyo sencillo del mismo nombre ha comenzado a sonar ya con fuerza.