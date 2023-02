Se corona 'Pinocho' de Guillermo del Toro en Premios Annie

Ciudad de México.- Pinocho de Guillermo del Toro encabezó la lista de ganadores de los Premios Annie, que honra lo mejor de la animación, siendo el filme mayor galardonado de la noche.

La producción de stop-motion se llevó cinco reconocimientos, incluidos a Mejor Película, Música, Diseño de Producción, Diseño de Personajes y Dirección, otorgado a Guillermo del Toro y Mark Gustafson.

"¿Puedo decir esto? Quería tanto el maldito Annie. ¡Es la cosa más hermosa del mundo!

"Lo que puedo decir sobre 'Pinocchio' es que fue realizada por artistas y los animadores fueron tratados como actores y no como técnicos", dijo el cineasta mexicano.

Del Toro, de 58 años, asistió a la gala tras haber recibido el Premio a Mejor Película Animada por la Asociación de Productores de Hollywood.

Marcel the Shell With Shoes On triunfó con tres premios: Mejor Película Indie, Escritura y Actuación de Voz, este último para Jenny Slate.

El Gato Con Botas: El Último Deseo, protagonizada por Antonio Banderas, triunfó en las categorías a Mejor Editorial y Storyboard.

El filme de James Cameron, Avatar: El Camino del Agua, obtuvo el galardón a Mejor Película de Efectos Especiales y Animación de Personajes Live Action.